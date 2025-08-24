Asi jsem ho přechytračil, usmíval se Vydra po proměněné penaltě. Plzeň slaví výhru na třetí pokus

Fotbalisté Plzně se na třetí pokus dočkali první domácí výhry v Chance lize. Karvinou zdolali 2:1 až díky penaltě v nastaveném čase. Po faulu Emmanuela Ayaosiho na Merchase Doskiho ji proměnil kapitán Matěj Vydra.

Fotbalisté Plzně se radují z výhry nad Karvinou

Fotbalisté Plzně se radují z výhry nad Karvinou | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Říkal jsem si, že to zkusí v 93. minutě počkat uprostřed, tak jsem ho asi přechytračil. Zaplať pánbůh, že se k nám štěstěna přiklonila v podání penalty. Pak už to bylo jen o tom ji proměnit,“ popsal rozhodující penaltu útočník Matěj Vydra.

Poslechněte, jaké byly reakce po výhře fotbalistů Plzně nad Karvinou

Gólman Karviné Jakub Lapeš zůstal nejprve stát a plzeňský kapitán se trefil po jeho levé ruce. 

„U Vydry jsme věděli, že jedinou penaltu, co jsme viděli, tak dal po mojí levé ruce, tak jsme předpokládali, že střelec si myslí, že gólman v poslední minutě vždy skočí, ale nepovedlo se,“ komentoval penaltu Lapeš.

Pokutový kop nařídil rozhodčí Dalibor Černý poté, co Ayaosi nešikovně nastavil v pokutovém území nohu Doskimu. A karvinský kouč Martin Hyský hned věděl, že je zle. 

„Ta situace v nastaveném čase jde samozřejmě za námi. Takto bychom se chovat neměli a řekl bych, že je to nezkušeností,“ přemítal kouč Karviné.

Poté, co Viktoria ztratila po vypršení 90. minuty tři body s Jabloncem i se Slováckem, teď naopak v nastaveném čase strhla vítězství na svou stranu.  

„Pokud jsme ztratili v posledních zápasech body, tak teď se nám to vrátilo a získali jsme v nastaveném čase body, takže panuje spokojenost. Důležité je, že jsme do poslední chvíle za těmi třemi body šli a že se nám to podařilo,“ oddychl si po první domácí výhře v sezoně trenér Miroslav Koubek.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 24. 8. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Slavia 6 4 2 0 12:4 8 14
2. Sparta 5 4 1 0 10:4 6 13
3. Zlín 6 4 1 1 9:5 4 13
4. Jablonec 6 3 3 0 7:3 4 12
5. Plzeň 6 3 2 1 14:6 8 11
6. Olomouc 5 3 1 1 4:2 2 10
7. Karviná 6 3 0 3 8:7 1 9
8. Liberec 6 2 1 3 8:9 -1 7
9. Bohemians 1905 5 2 0 3 3:7 -4 6
10. Slovácko 5 1 2 2 4:5 -1 5
11. Dukla Praha 5 1 2 2 3:5 -2 5
12. Mladá Boleslav 5 1 1 3 10:16 -6 4
13. Teplice 5 1 0 4 5:9 -4 3
14. Hradec Králové 5 0 2 3 6:10 -4 2
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 -2 1
16. Pardubice 5 0 1 4 5:14 -9 1

