Dobře se vyspíme a pak už nasáváme atmosféru, těší plzeňského Buchu dřívější odlet na Maltu

České fotbalové kluby často cestovaly na venkovní zápasy evropských pohárů den předem, teď ale vyrážejí ještě o něco dřív. Platí to i v kvalifikaci Konferenční ligy pro Viktorii Plzeň, která už je zhruba od půlnoci na Maltě. Tam ji po domácí výhře 4:0 čeká zítra odveta 3. předkola s místní Gzírou. Plzeň 14:10 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Bucha | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: ČTK

Dřív často létala na venkovní zápasy evropských pohárů ráno den předem, teď zase spíš na noc a dva dny dopředu. „Mě je to asi celkem jedno, hlavně když se v bezpečí dopravíme,“ vyprávěl záložník Pavel Bucha, že moc nepřemýšlí nad tím, jestli se letí večer dva dny před zápasem, nebo ráno den před utkáním.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté Viktorie Plzeň chystají na odvetu předkola Konfereční ligy na Maltě

A i když přistání nebylo úplně ukázkové, dosedli fotbalisté Plzně bezpečně na ostrově ve Středozemním moři. A možnost v klidu ulehnout s předstihem v dějišti odvety nakonec ocenil i Pavel Bucha

„Určitě je to tak příjemnější, protože se dobře vyspíme a pak je celý den už program, nasáváme atmosféru a budeme se chystat na zápas.“ Dodal Buchal.

Pro trenéry Viktorie byl odlet v noci dva dny před zápasem jasnou volbou. „Bavili jsme se o tom, že díky tomu, že jedeme třetí neděli za sebou ten režim čtvrtek - neděle, tak jsme chtěli, aby si kluci si víc odpočinuli. I po zápase ještě na Maltě zůstáváme a spíme a pro nás je to z tohoto hlediska daleko lepší.“ Popisoval asistent plzeňského trenéra Jan Trousil.

Lepší regenerace

A odpočinek má svůj význam. S Viktorií neodletělo na Maltu kvůli menším nebo větším zdravotním problémům několik hráčů – mezi nimi třeba útočník Tomáš Chorý nebo záložník Erik Jirka – oba absentovali už o víkendu v lize.

„Je to stejné, zůstalo nám šestnáct hráčů kvalitních, takže jednou všichni. Ti, co měli nějaké šrámy, tak zůstávají doma, aby to doléčili a byli schopni hrát v neděli s Olomoucí.“

Než ale dojde na další kolo domácí soutěže, nastoupí fotbalisté Plzně ve čtvrtek na Maltě proti Gzíře, a budou chtít potvrdit postup do závěrečné části kvalifikace Konferenční ligy.

Hrát se bude od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ke kterému se připojí o hodinu později také odveta Slavie ve 3. předkole Evropské ligy – v Košicích nastoupí proti ukrajinskému Dnipru-1.