Už se tomu smějeme. Asi to není náhoda říká o další výhře 2:1 a postupu do Ligy mistrů Kopic

Fotbalisté Plzně porazili v domácí odvetě závěrečného předkola Ligy mistrů ázerbájdžánský Karabach už tradičním výsledkem 2:1 a po bezbrankové remíze na hřišti soupeře se mohou těšit na los základních skupin. Západočeši si prestižní soutěž zahrají počtvrté. Poprvé přitom Viktoria vybojovala postup na vlastním stadionu ve Štruncových sadech. Plzeň 10:30 24. srpna 2022

„Vyhrajeme 2:1, protože tenhle výsledek nám sedí. Takže se těším, že se bude slavit postup do Ligy mistrů a těším se na výlet na nějaký ze zápasů,“ tipovala před zápasem pro Radiožurnál MMA zápasnice a velká fanynka Plzně Martina Jindrová.

Poslechněte si ohlasy Jana Kopice, Luďka Pernicy a plzeňských fanoušků po postupu do Ligy mistrů

A ukázala se jako perfektní tiperka. Cesta za postupem do základní skupiny Ligy mistrů ale nebyla pro Viktorii snadná. První poločas prohrála a do hry ji vrátila až po necelé hodině hry trefa Jana Kopice.

„Asi s tím moc nepočítali. Byl to jednoduchý nákop od půlky a dali jsme z toho gól. Od té chvíle byli trochu zakřiknutí. Potom jsme si vytvořili velký tlak a byla otázka času, kdy dáme druhý gól,“ popisoval jeden z hrdinů zápasu Jan Kopic cestu za otočením zápasu.

„My už se tomu trochu smějeme, ale náhoda to není. Už to je ani nevím pokolikáté v tomhle roce. Kéž by to tak vydrželo dál,“ připomněl Kopic, že Plzeň si oblíbila v lize i na evropské scéně výsledky 2:1.

„Co k tomu dodat. Asi bychom měli zajít na úřad nechat to patentovat,“ dodal s úsměvem kapitán Luděk Pernica. Mezi elitou je Viktoria počtvrté. O jejích soupeřích v základní skupině rozhodne čtvrteční los v Istanbulu.