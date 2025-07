Zdravotních komplikací moc nemáme, těší asistenta trenéra Bakoše. Plzeň míří za přípravou do Rakouska

„My počítáme možná tak 22, 23, 24 hráčů. Vše se v tom procesu vytváří a ve středu se rozhodne, kdo všechno pojede na soustředění,“ popisuje asistent trenéra Marek Bakoš.

A v kádru pochopitelně nebude chybět jedna z největších ofenzivních opor Viktorie, zkušený Matěj Vydra.

„Ano, těším se. Víme, že první dva týdny jsou náročnější na fyzičku, ale už je to herní soustředění a budeme trénovat jako doposud. Nebude to tak náročné, co se týče fyzické přípravy, ale jsou tam jiné věci, jako taktika a další,“ říkal před odjezdem do Rakouska Matěj Vydra, který se v posledním přípravném duelu blýskl hattrickem na hřišti Komárova.

„Myslím, že je to výborné pro tým. Útočník je schopný dát tři góly, a to nezáleží na konfrontaci. Matěj umí dávat góly, výborně trénuje a je vzorem pro všechny mladé hráče. My jsme rádi, že je s námi a že je v plné kondici,“ těší asistenta trenéra Marka Bakoše. Ten už může počítat také s trojicí dlouhodobých marodů Kabongo, Valenta a Souré.

„Kluci makají v přípravě, v tréninku i zápasech a nemají žádné úlevy. Jsou připravení do dalšího procesu. Jsme jen rádi, že zdravotních komplikací nemáme mnoho,“ dodává Bakoš.

Přípravná utkání

Později se k A týmu připojili reprezentanti, včetně těch do 21 let. Zdravotní problémy brzdily v přípravě dvojici Princ Adu a Rafiu Durosinmi.

„Každý má svůj režim, reprezentanti přijeli trochu později, mají plány, takže trénují spolu v Plzni. Dá se říct, že jedeme podle plánu,“ říká asistent trenéra Viktorie Marek Bakoš.

Prvním soupeřem jeho svěřenců bude ve Westendorfu v pátek rumunský celek FC Botosani. Poté se utkají ještě z celky z Polska a Německa.

