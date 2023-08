Nebudeme se podřizovat časovému posunu, říká plzeňský asistent Trousil před duelem v Kazachstánu

Fotbalisté Viktorie Plzeň mají za sebou jednu z nejdelších možných cest na utkání evropských pohárů. Včera přeletěli do Kazachstánu a už se chystají na úvodní zápas posledního předkola Konferenční ligy s Tobolem Kostanaj. A někteří zažívají podobně náročné a rozlétané fotbalové léto poprvé. Plzeň 11:12 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asisten trenéra Plzně Jan Trousil | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: ČTK

Skoro půl dne cestovali do Kazachstánu a pak se hned začali přizpůsobovat čtyřhodinovému časovému posunu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté Plzně vyrovnávají s časovým posunem v Kazachstánu

„Jo, pro mě je to trochu nezvyk, ale je to to, co fotbal prostě přináší,“ komentuje asistent plzeňského trenéra Jan Trousil, jak si zvyká na letní kvalifikační život v evropských pohárech s neustále sbaleným kufrem a nejistotou, kam vlastně další týden bude cestovat.

V posledním a rozhodujícím předkole Evropské konferenční ligy má Viktoria kazašského soupeře a cesta do Kostanaje byla jednou z nejdelších možných – se vším všudy dobrých deset hodin.

„Ztracený den to není, je to prostě příprava na zápas. Jedeme za svým úkolem, který jsme si dali a to je postup. Věřím, že v pátek přivezeme výborný výsledek,“ myslí asistent plzeňského trenéra Jan Trousil jen na věci, které může s týmem ovlivnit.

Rychlejší přesun

I let byl nakonec o něco kratší. V Bulharsku totiž při mezipřistání doplnili palivo rychle, a tak přímo na palubě letadla strávili fotbalisté Viktorie sedm hodin, o jednu méně než byl původní plán.

A pak už se začala Plzeň vyrovnávat se časovým posunem – v Kazachstánu je o čtyři hodiny víc než v Česku.

„Nebudeme se podřizovat tomu posunu, budeme chodit spát pozdě v noci. Na čtvrtou hodinu ranní máme večerku a snídani budeme posouvat k poledni, abychom si to nerozházeli.“ Popisuje Jan Trousil možnost, kterou si vybrala fotbalová Plzeň.

Úvodní zápas s domácím Tobolem bude hrát ve čtvrtek od 16 hodin českého času, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos.

Do boje o skupinu Evropské konferenční ligy odlétáme v tomto složení. #PosledníKrok #CestaDoEvropy pic.twitter.com/CQaVSr5EeL — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 22, 2023