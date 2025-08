Vyhrál lepší a vyhrál zbytečně moc, uznal po prohře ve Skotsku trenér Plzně Koubek. Červ věří v zázrak

Několik důležitých poznatků získali ve fotbalové Plzni po zápase kvalifikace Ligy mistrů v Glasgow.

„Vyhrál lepší soupeř, vyhrál zbytečně moc. Nemuselo to být 3:0. Měli jsme situace, které jsme nedohráli, na rozdíl od soupeře, který projevil ve finálních situacích vyšší individuální a rychlostní kvalitu, jasně vyjádřil plzeňský trenér Miroslav Koubek hlavní rozdíl mezi oběma týmy.

A ve Viktorii teď musí najít do odvety, která bude příští týden v úterý na západě Čech, způsob, jak se vyrovnat téhle přednosti soupeře.

„Dá se to zastavit, ale je to na nás, jak si s tím poradíme a uvidíme. Když byli oni schopní nám dát tři góly, tak my jsme doma taky silní. Jeden gól navíc by byl lepší a tak neskládáme zbraně a budeme se snažit alespoň ten zápas vyhrát,“ věří ve zlepšení záložník Viktorie Lukáš Červ.

Plzeň taky hledá cestu, jak nahradit velkou oporu posledních sezón – Pavla Šulce, který odešel do Lyonu.

„Ty pološance a polobrejky většinou tahal on a dořešili jsme to. Teď tam byli jiní hráči, ale nemůže se jim to zazlívat, hráli po dlouhé době. Musí si to sednout. To, že odešel Šulcík, tak to ve fotbale chodí, že odejde skvělý hráč. Musíme si s tím poradit a fungovat pořád jako tým,“ říká ke vzniklé situaci Lukáš Červ.

otevřel ve Skotsku skóre a Viktoria Plzeň prohrává 0:1. ‍#NovaSport pic.twitter.com/HHy9LWgO0G — Nova Sport (@novasport_cz) August 5, 2025

Mládí vpřed

Šanci v základní plzeňské sestavě teď v Glasgow dostal sedmnáctiletý Jiří Panoš. Trenér Miroslav Koubek vnímá jeho ofenzivní potenciál.

„Pokud takový zápasy nebude hrát, tak budeme neustále hovořit o tom, že ty talenty neobrušujeme a nedáváme jim šanci. Dostal šanci, poločas je pro něj obrovská zkušenost a do budoucna se mu to určitě vyplatí, pokud absolvuje více takových zápasů,

A na to teď taky musí ve fotbalové Viktorii Plzeň pracovat.