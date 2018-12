Fotbalisté Plzně o poločase zjistili, jak hraje CSKA Moskva v Madridu. Nakoplo nás to, řekl Kovařík

Fotbalisté Plzně to znovu dokázali. I třetí účast v základní skupině Ligy mistrů zakončili postupem do jarní fáze Evropské ligy. K výbornému výkonu a výhře 2:1 nad italským AS Řím přitom Viktorii nabudilo především poločasové vedení ruského CSKA Moskva na hřišti Realu Madrid. Plzeň 16:28 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý oslavuje vstřelený gól do branky AS Řím v zápase Ligy mistrů | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Opravdu, jestli někdo porazí dvakrát Real Madrid a nepostoupí, tak to má smůlu,“ okomentoval jeden z plzeňských fanoušků situaci, kdy ani dvě výhry nad obhájcem titulu Realem Madrid a sedm získaných bodů nestačily ruskému CSKA Moskva na víc než poslední místo v základní skupině G. Před posledním kolem držela trumfy v rukou v boji o Evropskou ligu Plzeň, po prvním dějství souběžně hraných duelů ale zase ruský velkoklub, který v Madridu vedl 2:0.

Plzeňští fotbalisté po gólech Kovaříka a Chorého porazili AS Řím a postupují do jarní části Evropské ligy Číst článek

„Vzhledem k tomu, že to bylo 0:0, tak to nebyl zase až takový problém. Kdybychom už prohrávali, tak by to byl těžší. Za stavu 0:0 je ale ještě šance, že se dá vyhrát,“ nepanikařil o poločasové pauze nejen záložník Patrik Hrošovský, ale celá plzeňská kabina. Nepříznivé skóre z Madridu naopak viktoriány zdravě nabudilo k výbornému výkonu po změně stran.

„Nečekal jsem, že je Real schopný doma prohrát 0:3. Hodně mě to překvapilo. O to jsem radši, že jsme si ten výsledek uhráli sami doma. Spíše to bylo takové zdravé naštvání. Řekli jsme si, že do toho musíme jít,“ těšilo kapitána Romana Hubníka, že si Viktoria postup uhrála sama. Dle reglementu UEFA povinně zveřejněné informace o změnách stavu ve Španělsku na světelné tabuli tak měly velmi pozitivní dopad na hru Západočechů.

„V kabině kluci říkali, že se to ukazovalo na tabuli, ale mělo to naopak velmi pozitivní účinek, že nás to nakoplo. Řekli jsme si, že do toho musíme šlápnout a chodit do brejků a že šance přijdou. Nakonec i přišly a dvě jsme proměnili,“ popsal odhodlání plzeňských fotbalistů Jan Kovařík, který gólem a asistencí ve druhém poločase nasměroval vítěznou loď jménem Viktoria do jarní fáze Evropské ligy.