Chybělo pár centimetrů, litoval Jemelka gólové šance proti Servette. Podle trenéra má tým naději do odvety

Gólových šancí viděli fanoušci Plzně ve Štruncových sadech řadu. Druhý poločas druhého předkola Ligy mistrů patřil jednoznačně Viktorii, ale přestože to její hráči zkoušeli ze všech pozic, nikdo neuspěl.

Včetně hlavičkujícího obránce Václava Jemelky, ten trefil obloučkem vrchní část břevna.

„Chybělo pár centimetrů. Červík to tam vracel do vápna a já se snažil přehlavičkovat obránce, co tam byli a dával jsem to na zadní tyč. Bylo to kousek a myslím, že by to brankář neměl, ale bohužel, je to smůla,“ zmínil Jemelka spoluhráče Lukáše Červa, a individuálních pochval mohlo být i víc, třeba střídající útočníci Durosinmi a Kabongo vdechli Viktorii novou energii.

Šance svého týmu hodnotil trenér Miroslav Koubek. „Po tomto průběhu jsme měli skórovat, to je špatně. Jsme ale v poločase a dojem ze zápasu nám dává naději do odvety, že se s tím dá ještě něco udělat,“ myslí si trenér Viktorie.

„Určitě už jsem takové zápasy zažil. Někdy bušíte celý zápas do někoho a prostě to tam nespadne. Šancí jsme měli mnoho a bohužel to nespadlo, ale máme druhou šanci a v Servette to můžeme otočit, jako jsme to otočili třeba s Ferencvárosem minulý rok,“ doplnil Koubka Jemelka.

Plzeň čeká po prohře 0:1 krátký návrat k ligovým povinnostem, v sobotu přivítají doma Jablonec.

Odveta 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Servette Ženeva je pak naplánovaná na příští středu.