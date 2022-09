Byl to náš záměr, těšilo trenéra Plzně Bílka brzké vyloučení Santose po vítězném zápase se Slavií

Fotbalisté často mluví o tom, jak důležité je vstoupit dobře do zápasu. Není to kdovíjaké moudro, ale v ligovém utkání v Plzni se ukázalo, jak pravdivá tahle fráze je. Domácí Viktoria ztrestala Slavii hned v úvodu, nakonec zvítězila 3:0 a v tabulce se dostala do docela komfortní situace. Plzeň 7:12 19. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: LEE SMITH | Zdroj: Reuters

Měl to být ligový zápas podzimu, vyrovnaná bitva až do konce, ale poslední minuty zápasu v Plzni už fotbalisté Slavie dohrávali s vědomím, že jim už dávno ujel vlak.

Klíčovou roli hrál nedobrovolně Brazilec, který přitom na hřišti strávil jen několik desítek vteřin.

„Je to neuvěřitelné a je to neomluvitelné. Tři dny jsme se připravovali na zápas, který jsme po minutě vzali a zahodili do koše. Edieho to teď mrzí nejvíc ze všech. Myslím si, že jsme v tom hloupí, že se nedokážeme poučit z vlastních chyb,“ litoval Stanislav Tecl.

Tecl se ještě ani nestihl zapotit, fanoušci opozdilci se ještě ani neusadili na tribuně, a slávista Eduardo Santos už zase odcházel do šaten, v opačném směru kráčel tou chodbou, kterou jen pár desítek vteřin předtím na hřiště přicházel

„Na penaltu jsem si věřil. Ta branka pro nás určitě byla uklidňující, řekl autor úspěšně provedené penalty Tomáš Chorý.

Taktika Plzně

A nakonec rozhodující – klíčovou roli v utkání dvou favoritů na zisk mistrovského titulu hrál chlapík z Brazílie – a v očích fanoušků Slavie si dost krátce zahrál roli padoucha - pobyt Eduarda Santose na hřišti byl zhruba stejně dlouhý jako nejnovější verze vítězné hymny Viktorie.

Chorý prý moc dobře věděl, že právě tlak na chybujícího Santose by mohl vést k zisku tří bodů.

„Ano, je to tak. Byli jsme na něho nachystaní, věděli jsme, že v zápasech je až přehnaně sebevědomý a může něco hezkého provést,“ popisuje taktiku Chorý.

„Byl to náš záměr. Santos je klidnej, ale někdy to přehání,“ doplňuje Chorého trenér Viktorie Michal Bílek.

Jeho tým v zápase proti oslabenému soupeři až nečekaně hladce dokráčel k vítězství, a ve Štruncových sadech se necelé dvě hodiny po proměněné penaltě slavilo.

Západočeši mají před Slavií tříbodový náskok a jedno ligové utkání k dobru.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 19. 9. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 8 7 1 0 17:6 22 2. Slavia 9 6 1 2 31:9 19 3. Sparta 9 3 5 1 13:8 14 4. Liberec 9 4 2 3 15:11 14 5. Bohemians 1905 9 4 2 3 13:11 14 6. Brno 8 4 2 2 15:14 14 7. Hr. Králové 9 4 2 3 7:8 14 8. Ml. Boleslav 9 3 3 3 14:12 12 9. Olomouc 9 3 1 5 12:11 10 10. Jablonec 9 2 4 3 15:15 10 11. Ostrava 9 2 4 3 13:13 10 12. Slovácko 9 2 4 3 10:14 10 13. Teplice 9 2 4 3 12:21 10 14. Zlín 9 1 5 3 8:13 8 15. Č. Budějovice 9 2 2 5 8:18 8 16. Pardubice 9 1 0 8 4:23 3