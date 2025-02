Fotbalisté Plzně udolali v osmifinále domácího poháru Zlín až v prodloužení. Dvakrát se trefil Kopic

Fotbalisté Plzně v osmifinále domácího poháru porazili Zlín 4:1 až po prodloužení. Lídra druhé nejvyšší soutěže poslal už ve 13. sekundě do vedení Stanley Kanu, ale ještě do pauzy srovnal Václav Jemelka a v 93. minutě otočil stav střídající Rafiu Durosinmi. Postup prvoligového favorita do čtvrtfinále pak stvrdil dvěma góly Jan Kopic.

Plzeň 21:36 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít