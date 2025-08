Šulc byl lídr mužstva, přiznává po odchodu opory Plzně trenér Koubek. Věří, že ostatní čekají na šanci

Padesátitisícový stadion a slavný soupeř – fotbalisté Plzně mají před sebou v kvalifikaci Ligy mistrů další velkou zkoušku. V úterý večer nastoupí v Glasgow proti domácím Rangers. A už u toho nebude Pavel Šulc, který přestoupil do Lyonu. Viktoria tak přišla o jednu z velkých opor. Glasgow 8:27 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Koubek | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Je to samozřejmě zásah, protože Pavel Šulc byl lídr mužstva,“ říká trenér Miroslav Koubek o hráči, který nechyběl v žádné základní sestavě, kterou posílal do zápasů.

„Já věřím v sílu motivace hráčů, kteří čekají na šanci,“ očekává kouč Plzně, že možnost hrát velká utkání – třeba jako s Rangers – požene některé ofenzivní fotbalisty, kteří se doteď přes Šulce jen těžko dostávali na hřiště.

A velkou motivaci chce vidět i u ostatních, aby se v Glasgow Viktoria zase o kousek přiblížila slavné Lize mistrů. V záloze je už přinejmenším Evropská liga, ale Miroslav Koubek má svým osobitým způsobem jasno.

„Samozřejmě vnímám, že máme vrabce v hrsti, což je zajímavá kořist, ale já chci, aby mužstvo zůstalo na nejvyšší motivační hladině a aby bylo hladové. Něco jako uvolnění, které by mohlo přejít v bezstarostnost, tak to absolutně odmítám. Když je vrabec v hrsti, tak si zkusit třeba pro toho holuba na střeše dojít,“ vysvětluje trenér Plzně.

Soupeřova taktika?

A v cestě stojí i Rangers, kteří si v kvalifikaci Ligy mistrů už poradili s Panathinaikosem, skotskou ligu ale začali o víkendu remízou a trenér Rusell Martin kritizoval přístup hráčů. Plzeňský kouč Miroslav Koubek v tom ale vidí i motivační prvek.

„Nechci příliš hovořit o nich, ale porazili Panathinaikos, to je obrovský úspěch, ale teď se jim nepovedlo první kolo. Myslím, jestli to ten trenér neudělal lišácky, aby ty hráče proti dalšímu soupeři, což jsme my, ještě více motivoval, “ dodává Koubek.

Zápas v úterý večer odvysílá stanice Radiožurnál Sport ze stadionu Rangers od 20.45 v přímém přenosu.

