Brno podpořilo výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Majitel klubu chce stánek pro 30 tisíc lidí
Brněnští zastupitelé v úterý na zasedání jednomyslně podpořili stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Stalo se tak po apelu a vystoupení fanoušků Zbrojovky, na jednání zastupitelstva jich v přišlo zhruba 20. Politici z vedení města nedávno jednali s novým majitelem klubu Vojtěchem Kačenou, nicméně nesdělili žádné detaily ani své preference. Kačena chce postavit stadion pro 30 000 diváků bez využití veřejných peněz právě za Lužánkami.
Zastupitelé schválili usnesení, v němž se praví, že Kačenův záměr podporují, pokud bude právně a technicky možný.
Za Lužánkami už se fotbal nehraje téměř čtvrt století a ruinu starého stadionu čeká brzo bourání. Město se v nedávné minulosti rozhodlo lokalitu definitivně opustit kvůli tomu, že se ani po letech nepodařilo dovést do konce spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky v dané lokalitě a soudní pře stále pokračuje.
Proto se na základě studie rozhodlo, že bude jednou stavět fotbalový stadion u výstaviště a kvůli tomu plánovalo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů.
Kačena přišel do Zbrojovky teprve ve druhé polovině srpna, rázně však do debat o novém stadionu zasáhl. Je ochoten vypořádat majetkové spory s Procházkou a stavět stadion.
Nejprve dluhy
„Je to úplná změna paradigmatu týkající se výstavby stadionu. Otevírá se možnost, jak rozetnout gordický uzel a Kačena má meč. Může vyřešit spory s Procházkou a tím by se lokalita odemkla, což Brno nedokázalo 20 let,“ řekl na jednání zastupitelů za příznivce Zbrojovky Martin Štefka. Podle něj byla všechna místa, po nichž se Brno poohlíželo, spíš z nouze ctnost.
Lokalita za Lužánkami má pro brněnské příznivce sportu velký význam, desetiletí tam chodili na fotbal i na hokej. Jde o lokalitu, která má dobré dopravní napojení a dostatečně velkou plochu pro zázemí, které moderní sportovní stánky vyžadují.
Hokejisté se sem už ovšem nevrátí, protože po mnoha letech se začal nový hokejový stadion stavět na výstavišti u pisárecké vozovny.
Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že vznikne pracovní skupina, která co nejdříve vyřeší otázku, která lokalita je nejvhodnější a že pokud to půjde, upřednostní se lokalita za Lužánkami.