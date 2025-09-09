Brno podpořilo výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Majitel klubu chce stánek pro 30 tisíc lidí

Brněnští zastupitelé v úterý na zasedání jednomyslně podpořili stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Stalo se tak po apelu a vystoupení fanoušků Zbrojovky, na jednání zastupitelstva jich v přišlo zhruba 20. Politici z vedení města nedávno jednali s novým majitelem klubu Vojtěchem Kačenou, nicméně nesdělili žádné detaily ani své preference. Kačena chce postavit stadion pro 30 000 diváků bez využití veřejných peněz právě za Lužánkami.

Stadion Za Lužánkami

Zastupitelé schválili usnesení, v němž se praví, že Kačenův záměr podporují, pokud bude právně a technicky možný.

Za Lužánkami už se fotbal nehraje téměř čtvrt století a ruinu starého stadionu čeká brzo bourání. Město se v nedávné minulosti rozhodlo lokalitu definitivně opustit kvůli tomu, že se ani po letech nepodařilo dovést do konce spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky v dané lokalitě a soudní pře stále pokračuje.

Proto se na základě studie rozhodlo, že bude jednou stavět fotbalový stadion u výstaviště a kvůli tomu plánovalo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů.

Kačena přišel do Zbrojovky teprve ve druhé polovině srpna, rázně však do debat o novém stadionu zasáhl. Je ochoten vypořádat majetkové spory s Procházkou a stavět stadion.

Nejprve dluhy

„Je to úplná změna paradigmatu týkající se výstavby stadionu. Otevírá se možnost, jak rozetnout gordický uzel a Kačena má meč. Může vyřešit spory s Procházkou a tím by se lokalita odemkla, což Brno nedokázalo 20 let,“ řekl na jednání zastupitelů za příznivce Zbrojovky Martin Štefka. Podle něj byla všechna místa, po nichž se Brno poohlíželo, spíš z nouze ctnost.

Lokalita za Lužánkami má pro brněnské příznivce sportu velký význam, desetiletí tam chodili na fotbal i na hokej. Jde o lokalitu, která má dobré dopravní napojení a dostatečně velkou plochu pro zázemí, které moderní sportovní stánky vyžadují.

Hokejisté se sem už ovšem nevrátí, protože po mnoha letech se začal nový hokejový stadion stavět na výstavišti u pisárecké vozovny.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že vznikne pracovní skupina, která co nejdříve vyřeší otázku, která lokalita je nejvhodnější a že pokud to půjde, upřednostní se lokalita za Lužánkami.

