Je to svátek pro celý region, těší se na derby se Slováckem trenér domácího Zlína Červenka

Jeden rok, pět měsíců a osm dní. Tak dlouho čekali fotbaloví fanoušci na regionální derby mezi fotbalisty Zlína a Slovácka, důvodem bylo zlínské roční působení ve druhé lize. Teď jsou ale ševci zpět v nejvyšší soutěži a největšího rivala přivítají hned ve druhém kole, při domácí premiéře v nové sezoně. Zlín 10:11 26. července 2025

Po víc než roce se fanoušci zlínského fotbalového klubu opět vydají na domácí prvoligový zápas. A rovnou půjde o ten, který je pro ně snad nejprestižnější – přijedou regionální rivalové ze Slovácka.

Poslechněte si, jak se na regionální derby mezi Zlínem a Slováckem těší fotbalisté a trenéři obou týmů

„Těší se celý mančaft, je to svátek pro celý region a největší zápas v roce. Věřím, že diváci uvidí pěkné utkání,“ vzkazuje před domácím derby se Slováckem trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka.

Přestože jeho tým je v nejvyšší soutěži nováček, před duelem s regionálním rivalem je v lepším rozpoložení. Zlín vstoupil do ligy výhrou v Teplicích, Slovácko naopak v úvodním kole doma prohrálo s Olomoucí.

Pro trenéra Slovácka Jana Kameníka bude zápas prestižní i proto, že v minulosti Zlín trénoval. I díky tomu má dobrý přehled i současném mužstvu soupeře.

„Momentálně je to tak, že tým funguje delší dobu pohromadě a byl doplněný. Jsou tak zkušení hráči a prokazují stále dobou výkonnost, takže jednoznačně je tam pospolitost kádru,“ oceňuje kouč Slovácka sílu Zlína, ale zároveň zdůrazňuje, že ani po nepovedené přípravě a prohře v úvodním kole to není, tak že by jeho svěřenci vstupovali do derby s nějakými obavami.

„Emoce to v nás vyvolává takové, že se na to utkání těšíme, a těšíme se na to, že se vrací atraktivita utkání pro celý region. Věříme, že si na stadion najde cestu co nejvíce fanoušků a vytvoří tomu utkání dobrou kulisu. V rámci emocí je to pro fotbal dobře,“ říká trenér Slovácka.

Zaplněné tribuny

Tribuny zlínského stadionu na Letné mají být skutečně hodně slušně zaplněné. Potvrzují to i slova domácího gólmana Stanislava Dostála.

„Teď mi kamarád psal ohledně lístků, protože na internetu už jich moc není. Doufám, že to lidi přilákalo a vidina té první ligy, kde jsou zápasy o něčem jiném, tak doufám, že to bude fanoušky táhnout na stadion,“ dodává Dostál.

Prestižní utkání mezi fotbalista Zlína a Slovácka začne v 17.00.

