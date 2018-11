Siniaková s Krejčíkovou se znovu sejdou na Fed Cupu, mohou bojovat o klíčové body

„Ráda bych reprezentovala zemi a ráda bych hrála, ale je tam plno hráček, které hrají dobře,“ řekla na Radiožurnálu Barbora Krejčíková ještě před tím, než jí kapitán Petr Pála oslovil, nenominoval, ale nakonec povolal z dovolené kvůli zranění Karolíny Plíškové.

„Když jsem jí říkal, že v nominaci není, ptal jsem se, jestli můžu zavolat, kdyby se něco stalo. Říkala, že jo, tak jsem jí pak psal, že bych s ní potřeboval nutně mluvit. Jsem rád, že odpověděla kladně,“ popsal Petr Pála události posledních dní před finálovým zápasem s Američankami.

A dodává, že by se nebál nasadit Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou do případného rozhodujícího pátého zápasu, kdyby na něj došlo.

„Určitě. Jsou první na světě, vyhrály dva grandslamy a byly ve finále Turnaje mistryň. Máme do čtyřhry víc variant a tohle je jasně jedna z nich,“ řekl Pála.

Klíčová role Siniakové?

Nejen při vyhraných grandslamech v Paříži a ve Wimbledou Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková ukázaly, jak jsou sehrané. A podle Siniakové by to dokázaly předvést i v reprezentačním dresu před zaplněným hledištěm.

„Vím, jaká je skvělá atmosféra a kdybychom to zažily úplně naživo, tak by to bylo výborné. Je to obrovský bonus, za námi je skvělá, tribuna,“ říká Kateřina Siniaková, která je ze současné sestavy krom úplného nováčka Krejčíkové tou nejméně zkušenou hráčkou.

Nyní ale může být i jednou z klíčových postav týmu. Týmová jednička Petra Kvitová stále bojuje s následky nedávné nemoci a zatím není jasné, jak vytíženou oporou o víkendu bude.

„Hrát doma je ještě něco jiného, ale Káťa je velká týmová hráčka, která umí podat dobrý výkon,“ těší kapitána Petra Pálu, že už Siniaková hrala singlové zápasy loni v semifinále v Americe.