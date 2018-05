Fergusonův stav se po operaci mozku mírně zlepšil. Je schopen sedět a komunikovat s rodinou

Ferguson je v Salford Royal Hospital od soboty, kdy se musel podrobit operaci kvůli krvácení mozku. Jeho hospitalizace vyvolala ve fotbalovém světě vlnu solidarity a vzkazů podpory od bývalých svěřenců, soupeřů či fanoušků.

Ferguson vedl „Rudé ďábly“ 26 let do května 2013, kdy se rozhodl odejít do sportovního důchodu. Klubu pomohl získat 38 trofejí včetně dvou triumfů v Lize mistrů a třinácti titulů v Premier League.