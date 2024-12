Feyenoordu se daří, takže Spartu v Nizozemsku nečeká nic jednoduché, míní expert Horváth

Fotbalisty pražské Sparty čeká ve středu od 21 hodin další duel Ligy mistrů. Na půdě Feyenoordu Rotterdamu zabojují o naději na postup do další fáze. V Nizozemsku dojde i na souboj trenérů, kteří spolu v minulosti velmi úspěšně spolupracovali. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport expert Pavel Horváth prozradil i to, co očekává po taktické stránce od Briana Priskeho a Larse Friise. Rozhovor Praha 11:44 11. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisty Sparty čeká náročný duel na půdě Feyenoordu Rotterdam | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

Může Sparta zvládnout večerní utkání proti Feyenoordu Rotterdam a zapsat si další triumf v Lize mistrů?

Určitě budeme fandit. Nebude to pro Spartu jednoduché, protože Feyenoord se od začátku sezony zlepšil. V tabulce hlavní fáze Ligy mistrů je těsně pod čarou postupu. Je to fotbal, takže budeme fandit a věřit Spartě.

Myslíte si, že Sparta v závěru podzimní části sezony má rozdílné priority, co se týče Ligy mistrů a domácí ligy?

Nezbývá tolik zápasů a rozhodně není na co se šetřit. Všichni hráči, kteří jsou zdraví, tak půjdou do boje.

Trenér Feyenoordu Brian Priske a kouč Sparty Lars Friis se velmi dobře znají především z předchozího angažmá právě u letenského klubu. Je to pro oba šéfy střídaček výhodou?

Znají se velmi dobře a zažili spolu hodně pozitivních, ale i negativních situací. Netroufnu si říct, kdo bude mít větší výhodu.

Může někdo z trenérů drasticky změnit taktiku a překvapit soupeře?

Stát se to může. Spíš ale až v průběhu zápasu. Sparta proti Bohemians hrála trochu jinak, když fungovala vepředu s dvojicí útočníků. Uvidíme, jak nastoupí dnes. Hra nebyla z její strany úplně topová, ale hraje se na výsledky. Feyenoordu se daří, takže tam důvod ke změnám není.

Sparťané hrají proti trenérovi Brianovi Priskemu, který je dva roky velmi úspěšně trénoval. Bude to pro hráče výjimečné?

Spíš je to motivační. Hráči nad tím úplně nepřemýšlí. S trenérem Priskem se určitě pozdraví, ale jinak o tom dumat nebudou.

Dokážete si představit, že by Sparta v případě výhry na Feyenoordu mohla ještě zabojovat o postup do další fáze Ligy mistrů?

Všichni čeští fanoušci si to budou přát, protože by to bylo dobré. Situace ale není jednoduchá. U Sparty to není momentálně herně moc dobré, takže případná výhra by byla spíše příjemným překvapením.

Dnes fotbalisty ⁦@ACSparta_CZ⁩ nepustili do vápna trávníkáři, snad nebude zítra obrana ⁦⁦@Feyenoord⁩ tak přísná. Přímý přenos duelu ⁦@ChampionsLeague⁩ od středečních 21 hodin na ⁦@RadiozurnalS⁩ i ⁦@Radiozurnal1. pic.twitter.com/0TWpQbd9pm — Tomáš Petr (@MistrGarfield) December 10, 2024