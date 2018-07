Zaměstnanci Fiatu měli stávkovat kvůli Ronaldovu přestupu do Juventusu. Sešlo se jich jen pět

Do stávky vyhlášené na protest proti vysoké částce zaplacené za přestup fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda do Juventusu se zapojilo pouze pět ze zhruba 1700 pracovníků pondělní směny v továrně automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) v italském městě Melfi. Uvedl to podle agentury Reuters mluvčí podniku.

