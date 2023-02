‚Preferují zisk před planetou.‘ Kritici vyčítají FIFA rozšíření mezinárodních turnajů kvůli uhlíkové stopě

Šéf Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA Gianni Infantino minulý týden oznámil rekordní příjmy, které přesáhly 7,5 miliard dolarů (170 miliard korun). Největší fotbalová organizace na světě má navíc do budoucna velké plány expanze, které mají přilákat ještě více fanoušků. Zaznívá ale kritika, podle které strategie rozšiřování či zakládání turnajů není ohleduplná k životnímu prostředí. Londýn 12:15 22. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplněný stadion Al Bayt na mistrovství světa v Kataru | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

V příštích letech se fanoušci mohou dočkat rozšíření několika mezinárodních turnajů nebo vzniku nových. Už delší dobu je například potvrzeno, že mistrovství světa se od roku 2026 bude účastnit 48 týmů místo 32.

Mezi další plány patří: rozšíření mistrovství světa klubů ze 7 účastníků na 32, rozšíření ženského mistrovství světa z 24 účastníků na 32, vznik nového ženského kvalifikačního turnaje na Novém Zélandu pro 10 týmů a vznik ženského mistrovství světa klubů.

Více týmů a více turnajů znamená logicky víc fanoušků. A právě ohledně toho zaznívá kritika FIFA, jelikož zvýšený počet fanoušků cestujících letadly zvýší uhlíkovou stopu.

FIFA je vyčítáno, že s rozšířením soutěží přichází navzdory skutečnosti, že se v rámci strategie OSN pro sportovní opatření v oblasti klimatu přihlásila k cíli dosáhnout do roku 2030 snížení emisí na polovinu.

Organizátoři nedávného mistrovství světa v Kataru označili šampionát za uhlíkově neutrální, toto tvrzení ale odborníci zpochybnili a označili jej za zavádějící a nebezpečné.

„Poškozujeme klima. Klima je nemocné, potenciálně smrtelně nemocné. Víme, jak změnit kurz, ale místo toho děláme právě to, co ho činí nemocným. A to navrhuje udělat FIFA,“ řekl anglický fotbalista David Wheeler, který byl letos oceněn hráčskou asociací cenou Mistr v oblasti udržitelnosti.

Nový formát mistrovství světa, které se odehraje po celém severoamerickém kontinentu, označil jako „nesmysl vytvořený k vydělávání peněz“ a zpochybnil, že zvýšená kvantita pomůže turnajům ke kvalitnější podívané.

Ačkoliv soutěže fotbalistek přitahují menší pozornost fanoušků, popularita ženského fotbalu roste. Na letní mistrovství světa se prodalo už přes půl milionu vstupenek.

„Jsem si jistá, že FIFA řekne, že to udělala, aby pomohla rozvoji ženské hry. Samozřejmě všichni chceme, aby hra rostla, ale lze toho dosáhnout udržitelným způsobem, a ne tím, že na Nový Zéland poletí deset týmů z různých kontinentů, aby se utkaly. Myslím, že se tomu rozhodně dalo předejít,“ řekla irská fotbalistka Diane Caldwellová.

„Opravdu preferujeme zisk před planetou? Fotbal je nejsledovanější sport na světě, pokud se bude zajímat o klimatickou krizi a bude skutečně demonstrovat snižování emisí, mohl by mít dopad na miliardy fanoušků po celém světě,“ doplnila Caldwellová, členka organizace We Play Green sdružující fotbalisty vyjadřující se k otázkám životního prostředí.

FIFA na dotaz BBC uvedla, že si je plně vědoma toho, že změna klimatu je jednou z nejnaléhavějších výzev této doby a vyvíjí značné úsilí, aby využila maximalizaci pozitivních účinků svých ikonických turnajů.

„Je to zcela v rozporu s cíli udržitelnosti. Fotbal by měl začít uvažovat o menších sportovištích, menším rozsahu turnajů a upřednostňováním místních příznivců,“ oponuje sportovní ekoložka Madeleine Orrová.