FIFA schválila videorozhodčí na letošním fotbalovém mistrovství světa v Rusku

Využití videorozhodčích na světovém šampionátu se očekávalo poté, co 3. března pravidlová komise IFAB oficiálně zařadila video do regulí fotbalu.

„Jsme moc šťastni. Je to historické a mimořádně důležité rozhodnutí," uvedl Infantino, pro něhož bylo zavedení videorozhodčích jednou priorit po zvolení do čela FIFA v únoru 2016.

Infantino uvedl, že systém pomohl snížit počet chyb rozhodčích. „Testy nám poskytly garance a konkrétní fakta, že video pomáhá sudím a díky němu je sport férovější a transparentnější. Není možné, aby v roce 2018 všichni na stadionu a u televize věděli, zda rozhodčí udělal velkou chybu, nebo ne, a jediný, kdo by to nevěděl, by byl rozhodčí," řekl šéf FIFA.

Systém videorozhodčích v různých formách funguje ve 40 světových ligách včetně české nejvyšší soutěže. V zápase 18. kola mezi Slavií a Bohemians se sudí Proske na základě videa rozhodl odvolat branku domácího Milana Škody, protože jí předcházel.