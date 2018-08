Nigérii a Ghaně hrozí suspendce ze soutěží FIFA, na vině jsou zásahy politiků do fotbalových svazů

Nigerijská federace, která byla týden suspendována už v roce 2014, zažila během mistrovství světa „převrat“. Politik Chris Giwa, jenž byl v roce 2016 potrestán pětiletým zákazem působení ve fotbale, převzal vedení svazu a sesadil právoplatně zvoleného Amajuho Pinnicka.

Nigerijská vláda sice na konci července oznámila, že do vedení byl opět dosazen Pinnick, ale podle FIFA se tak stále nestalo.

„Pokud do pondělí 20. srpna do 12:00 nebude nigerijský svaz zpět pod vedením legitimního výkonného výboru v čele s prezidentem Amajuem Pinnickem, bude svaz s okamžitou platností suspendován,“ uvedla FIFA v prohlášení.

Suspendace pak bude moci být zrušena až v případě, že prezident Pinnick a generální sekretář Mohammed Sanusi potvrdí, že mají plnou kontrolu nad svazem.

Případná suspendace by se ještě netýkala nigerijského týmu žen do 20 let, který je na mistrovství světa.

V Ghaně v rámci rozsáhlé korupční kauzy podal generální prokurátor k soudu návrh na likvidaci národní fotbalové asociace GFA a je připraven zahájit jeho restrukturalizaci.

„Návrh předložený generálním prokurátorem na zahájení procesu likvidace GFA představuje nepatřičný vliv na záležitosti GFA v rozporu se stanovami,“ sdělila FIFA.

„Pokud nebude návrh na zahájení procesu likvidace zrušen do pondělí 27. srpna, bude GFA suspendována s okamžitým účinkem,“ dodala.