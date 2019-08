Až 78 zápasů a 110 000 kilometrů ročně. Hráčská unie varuje, že zdraví špičkových fotbalistů je ohroženo

Mezinárodní unie fotbalových hráčů FIFPro vypracovala studii, v níž srovnala roční pracovní vytížení 16 fotbalistů s vědeckými poznatky o zdraví a výkonnosti. Výsledky ukazují, že zdraví fotbalistů je v ohrožení mimo jiné kvůli „zápasovému přetížení“. Unie proto přinesla doporučení, jak situaci zlepšit. Změny si přejí i samotní sportovci a trenéři, informovala BBC. Hoofddorp (Nizozemsko) 7:33 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězda Tottenhamu a jihokorejské reprezentace Son Hung-min během předsezónního turnaje | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

Někteří fotbalisté podle zprávy FIFPro trpí „mentálním a fyzickým přepětím“. Sportovci hrající za špičkové kluby v domácích i kontinentálních soutěžích během 12 měsíců (od 25. května 2018 do 13. června 2019) odehráli až skoro 80 utkání, píše BBC.

Problémem je také nadměrné cestování hráčů, kteří reprezentují svou zemi. Například útočník Son Hung-min, který hraje v anglickém Tottenhamu, urazil víc než 110 tisíc kilometrů, aby mohl reprezentovat Jižní Koreu. Celkem za rok odehrál 78 zápasů.

Podobně jsou na tom brazilský brankář Alisson nebo Senegalec Sadio Mané z Liverpoolu. Podle 63 procent fotbalistů má daleké cestování vliv na jejich výkon. Mezi zápasy navíc hráči nemají dostatečnou přestávku. V mnoha případech se jedná o „méně než pět dnů“. Mezi sezonami si pak neodpočinou třeba kvůli přípravným turnajům.

Sedm doporučení studie FIFPro Zavést povinnou čtyřtýdenní přestavku v létě a dvoutýdenní v zimě Omezit případy, kdy fotbalisté mají mezi zápasy kratší pauzu než pět dní Zvážit vytvoření horní hranice zápasů, kterých se hráči mohou zúčastnit Přizpůsobit velikosti soupisek týmů rostoucímu počtu utkání Nechat fotbalisty odpočinout po delších cestách Vytvořit systém včasného varování, aby se plánovaly odpočinky hráčů Nepřidávat do kalendáře soutěžní zápasy, dokud nebudou zavedeny mechanismy chránící fotbalisty

„Po hráčích se chce, aby hráli na hranici svých možností a bez dostatečného odpočinku a zotavení, aby splnili požadavky rozpisu zápasů,“ řekl generální tajemník FIFPro Theo van Seggelen.

Fotbalisté pak podle něj nemůžou hrát nejlépe, jak umí, a navíc je „v ohrožení“ jejich zdraví.

Podle italského reprezentačního obránce Giorgia Chielliniho, který byl součástí studie FIFPro, hráči „musí být chráněni“, pokud mají dlouhodobě podávat nejlepší výkony.

Víkend volna navíc

Vincent Kompany, v současnosti hrající trenér belgického klubu RSC Anderlecht a několik let kapitán anglického Manchesteru City, vyzval ke stanovení maximálního počtu zápasů, který můžou fotbalisté odehrát. To zmiňuje ve svých požadavcích i FIFPro (viz boxík).

K vyřešení nadměrného vytížení fotbalistů už dříve vyzvali i jedni z nejúspěšnějších fotbalových trenérů současnosti – Španěl Pep Guardiola a Němec Jürgen Klopp. Od příští sezony budou mít hráči v Anglii, kde oba trenéři působí, jeden víkend v únoru volno. Anglická Fotbalová asociace označila v červnu označila tento krok za „významný moment“.

FIFPro si na hráčské vytížení stěžovala například po loňském mistrovství světa v Rusku. Někteří podle unie zasáhlo do hry ani ne čtyři týdny po návratu z turnaje, což je porušení jejího požadavku na alespoň čtyřtýdenní dovolenou.

