Hradec Králové má ve své mládeži hráče, který patří mezi největší světové fotbalové talenty

Časy Nedvěda, Poborského, Kollera nebo Šmicera jsou pryč, s tím se musíme smířit. Možná tyhle hlasy teď po vítězství národního týmu na Slovensku nebudou tolik slyšet, ale nová generace talentů by se jistě českému fotbalu hodila, na tom se nic nemění. Jeden takový možná roste v Hradci Králové, minimálně podle britského deníku Guardian, který útočníka Filipa Firbachera zařadil mezi 60 nejnadějnějších fotbalistů světa narozených v roce 2001.

Když v roce 2004 vybojovali čeští fotbalisté bronz na Euru v Portugalsku, nebyly Filipu Firbacherovi ještě ani tři roky. O čtrnáct let později patří útočník Hradce Králové k největším ofenzivním nadějím na světě. Tedy alespoň podle britského deníku Guardian, který mladého střelce zařadil mezi 60 největších talentů světového fotbalu narozených v roce 2001.

„Tím, že znám hodně hráčů v Evropě, tím, že jsem deset let jezdil s mládežnickými národními týmy, tak zařazení Filipa mě překvapilo. Je to čest pro klub, pro něj i pro rodinu,“ hodnotí pro Radiožurnál Firbacherův úspěch šéftrenér mládeže fotbalového Hradce Aleš Čvančara.

Šestnáctiletý talent na východě Čech pravidelně nastupuje za starší dorost, tedy s hráči o dva roky staršími. V minulé sezoně nastřílel jedenáct branek v osmnácti zápasech, v aktuálním ročníku se během devíti kol trefil čtyřikrát.

„Na svůj věk je hodně vyspělý, protože sedmnáct let mu bude až v prosinci. Má neskutečné fyzické předpoklady, rychlostní i silové, do toho takový zabijácký instinkt. Dává hodně gólů, každopádně na sobě musí dál pracovat, s čímž mu v klubu pomáháme,“ upozorňuje Čvančara, že i přes nesporný potenciál čeká oporu reprezentační osmnáctky ještě spousta práce.

Přeci jen, podobných talentů už se v minulosti objevilo hodně a řada z nich se v pozdějším věku nedokázala prosadit. Takovému scénáři šéf hradecké mládeže říká s nadsázkou „fotbalová smrt".

„Aspektů, které mohou přijít, je strašně moc. Nejdůležitější u něj bude přechod do dospělého fotbalu, a jak se prosadím tam, protože podobných talentů v tomhle věku umřelo hodně.“

Britský Guardian vybírá největší talenty jednotlivých ročníků už pátým rokem. Před třemi lety zařadil do seznamu Dominika Smékala, který tehdy působil v mládeži Interu Milán. O rok později se do výběru dostal i Christian Frýdek ze Sparty. Oba hráči se mezi dospělými zatím výrazněji neprosadili. Zatímco Frýdek hostuje v druholigovém Táborsku, Smékal hraje za třetiligové Petřkovice.

„Každý sestavovaný žebříček má své kritéria, podle kterých jsou hráči hodnocení. Podle mě se nedá říct, že jde o objektivní věci, každopádně je to zajímavé pro veřejnost i pro ně samotné. Mělo by je to motivovat k další práci,“ dodává Aleš Čvančara, že postavení v podobných žebříčcích mladým hráčům hvězdnou kariéru negarantuje.