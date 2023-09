Slovan mě tehdy do Slavie nepustil. Ve Vietnamu jsem si finančně výrazně polepšil, říká brankář Nguyen

Kolik Nguyenů máš v Hanoji v týmu?

Sám nevím. Pár nás tady určitě je.

Ve Vietnamu jste zažil oslavu mistrovského titulu, jaké byly?

Po remízovém zápase, který nám zajistil titul, nás, rodiče a kamarády majitel pozval na večeři. Pilo se, dobře jsme se najedli, ale šel jsem brzo domů, protože tam se mnou byla manželka s malým synem, který byl hodně unavený. Já to oslavil docela decentně, nevím, jak dopadli kluci, protože jsem se jich ještě nedokázal zeptat vietnamsky.

Jak to vypadá ve vietnamské kabině?

Moje vietnamština není na takové úrovni, abych všem rozuměl. Myslím si, že v Evropě je to profesionálnější co se týče třeba rozcvičky, že kluci chodí se rozválcovat, rozcvičit. Ve Vietnamu kluci čekají až se půjde na rozcvičku.

Jak jste na tom tedy s vietnamským jazykem?

Máme s manželkou učitele. On žil v Česku a jezdí k nám dvakrát týdně nás doučovat. Děláme pomalé pokroky, ale trochu se to zlepšuje.

Cítíte se ve Vietnamu jako celebrita?

Určitě jo. Fotbalisté jsou tady braní jinak než v Česku. Poznává mě tu hodně lidí. Když jdeme do obchodního centra, tak mě vždy někdo pozná. Pokud jdeme po ulici, tak jsou slušní a v pohodě se zeptají, zda si uděláme fotku. To při oslavách to bylo hodně davové šílenství a po zápasech s námi musí chodit ochranka, abychom se vůbec dostali do autobusu. Jinak vás tahají fanoušci za batoh a je to nepříjemné.

Hodně se řešilo, že byste mohl chytat za reprezentaci Vietnamu. V jaké fázi je to nyní?

Cokoliv vyřešit ve Vietnamu je hodně složité, natož tak důležitá věc. Ale hned od prvního dne, kdy jsem sem přijel, tak klub chtěl, abych měl jejich občanství. Uvolnil by se jim tím i slot pro cizince, protože jinak tu můžou být tři cizinci a jeden míšenec. Pracuje se na tom a podle určitých zpráv by se to mohlo tento nebo příští měsíc vyřešit.

Jak velkou roli při odchodu ze Slovácka do Vietnamu hrálo to, že váš otec žije ve Vietnamu?

Mělo to velkou roli. Když vím, že je tady táta, tak vím, že mi může pomoci s hodně věcmi. Kdyby tu on nebyl, tak nevím, jak by to dopadlo. Zařídit něco s Vietnamci je hodně těžké. Usnadnilo to rozhodování dost. Jinak s tátou mluvíme česky. Přijde mi, že jak on je už delší dobu ve Vietnamu, že tu češti zapomíná, tak musím častěji opakovat.

Když jste odcházel do Vietnamu, tak plno fanoušků argumentovalo tím, že jste rezignoval na ambice na evropské scéně. Jak jste to bral?

Ne, že bych rezignoval. Mým snem bylo si zahrát českou ligu, pak se povedla i Evropská liga. Snem byla i Liga mistrů, ale přece jenom už je mi 31 let, takže šance do většího klubu už tam moc nebyla. Jinak fotbal není jen v Evropě, ale i v Asii. Když tu vidím fanoušky, jakou tady má fotbal váhu, tak se to s Českou republikou ani nedá porovnávat.

Jaké evropské kluby o vás měly zájem, když jste působil ve Slovácku?

V lednu měl zájem tento můj vietnamský klub, ale že by na stole ležela nějaká další konkrétní nabídka, tak k tomu jsme se nedostali. Když jsem byl v Liberci, tak tam nějaké nabídky byly, ale Liberec mě neuvolnil.

Kdo měl teda zájem, když jste byl v Liberci?

Slavia. Záleželo na tom, jak se domluví kluby, ale prý Slavia nabízela málo peněz. Ještě jsem měl nabídku z holandské ligy, kde by šlo ale jen o hostování s opcí.

Nadává se z vietnamských tribun stejně jako v Česku?

Mám výhodu, že jim nerozumím (smích). Určitě nadávky jsou, ale Nezažil jsem žádné roztržky na stadionu za tu dobu, co jsem tady. Nehází sedačky, nevbíhají na hřiště...

Pořád tě trápí ve Vietnamu počasí?

Počasí se zlepšuje. Dnes tu máme 27 stupňů a prší. Když jsem sem přišel, tak tu byla hrozná vedra, navíc tady v Hanoji pořád dusno. Při zápase toho tolik nenaběhám, ale prostě jsem vyřízený.

Jak vám s rodinou chutná vietnamská kuchyně?

Je to naprosto odlišné od toho, co si dáte v Česku

Kolikanásobně si můžete ve Vietnamu vydělat víc než v Česku?

Nejde jen o částku. Fotbalisté v Česku jsou OSVČ, takže tady my máme čistý plat, neplatím si bydlení a náklady na život jsou tu podstatně nižší. Když to srovnám se sezonou ve Slovácku, kdy jsme se dostali do Konferenční ligy, tak po všech odečtech daní, sociálního a zdravotního pojištění, tak si ve Vietnamu vydělám třikrát tolik.