Finále Evropské ligy bude bojem Manchesteru United se ‚Žlutou ponorkou‘ vedenou trenérským specialistou

Uspět v dlouhodobé soutěži v konkurenci silných klubů Realu, Barcelony a Atlética se příliš nedaří ani dalším celkům, vždyť mimo zmíněné značky dokázala za posledních 20 let vybojovat titul v La lize jenom Valencia.

Villareal, mimochodem od Valencie vzdálený jen asi 60 kilometrů, byl nejlépe druhý a v historické tabulce nejvyšší španělské soutěže je dvacátý. A tak se dá říct, že je zřejmě mnohem slavnější v evropských soutěžích.

Začalo to výhrami v bývalém Intertoto Cupu a pak semifinálovou účastí v Lize mistrů před patnácti lety. To byla doba, kdy za „Žlutou ponorku“ – tak se Villarealu říká podle barvy domácích dresů – hrávali hvězdní ofenzivní fotbalisté Argentinec Riquelme a Urugvajec Diego Forlán. A pokračovalo až dodnes.

„V historii hrál Villarreal v Evropě čtyřikrát semifinále, jedno finále Ligy mistrů proti Arsenalu a třikrát v semifinále Evropské ligy – proti Liverpoolu, proti Valencii a proti Portu. K historii našeho klubu patří, že jsme úspěšní v Evropě,“ připomněl současný kouč Unai Emery jedno semifinále Ligy mistrů a tři v Evropské lize z minulých sezón.

Na tu 2015/2016 si zřejmě velmi dobře budou pamatovat i sparťané, protože právě je ve čtvrtfinále soutěže Villarreal vyřadil.

Solskjaer vs. Emery

Evropské úspěchy jsou pro malý španělský klub důležité, a tak se Villarreal na Evropskou ligu pokaždé maximálně soustředí, ať už hraje s kýmkoli.

Čekání na velkou trofej se od té doby ještě o pět let protáhlo, Villarreal by ho mohl ukončit ve středu večer, jenže ve finálovém zápase, který začíná v 21 hodin, nebude favoritem. Server iROZHLAS.cz vám jej nabídne v online reportáži.

Manchester United vedený někdejším slavným útočníkem klubu Ole Gunarem Solskjaerem má nesrovnatelně dražší kádr, papírově kvalitnější fotbalisty, i když kouč Emery připomíná:

„Máme spoustu hráčů se zkušenostmi. Máme Albiola, máme Sergia Asenja, který dvakrát vyhrál Evropskou ligu s Atléticem Madrid. Albiol hrál v Realu Madrid a Neapoli. Má spoustu titulů. A není sám. Gerard Moreno, možná Pau Torres,“ říká trenér Villarrealu.

Emery vyhrál Evropskou ligu třikrát ze Sevillou. Před dvěma lety se navíc dostal s Arsenalem do finále, kde nestačil na rivala z Londýna Chelsea. Dalo by se tak říci, že je Emery specialistou na Evropskou ligu.

Pokud by se Villarrealu povedlo ve finále vyhrát, zajistil by si krom titulu účast v Lize mistrů, na kterou by jako sedmý celek španělské soutěže nemohl dosáhnout.

Trenér Villarrealu Unai Emery | Foto: Eddie Keogh | Zdroj: Reuters