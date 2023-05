Angličané si Prahu zamilují, říká Souček po postupu West Hamu do ‚českého‘ finále Konferenční ligy

Čeští fotbaloví fanoušci se můžou těšit na tři domácí reprezentanty ve finále Evropské konferenční ligy, které se bude hrát 7. června v pražském Edenu. O trofej si zahraje italská Fiorentina s Antonínem Barákem proti londýnskému West Hamu. Za ten nastupují bývalí hráči Slavie Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Basilej (Švýcarsko) 16:14 19. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček | Foto: Piroschka Van De Wouw | Zdroj: Reuters

„Když jsem se dozvěděl, že to bude Praha, tak jsem všechny burcoval, že se tam musíme dostat. A podařilo se to. Je to pro mě emotivní moment a těším se tam. Díky všem, kdo nám to pomohl zvládnout. Jsme ve finále!“ radoval se Tomáš Souček v rozhovoru pro klubovou televizi.

West Hamu po domácím vítězství stačila v odvetě na hřišti Alkmaaru remíza. Za bezbrankového stavu ale v nastavení definitivně pojistil postup Španel Pablo Fornals. Po loňském semifinále Evropské ligy se tak West Ham mohl radovat tentokrát z finále Konferenční ligy.

„Byl jsem po celou dobu dost nervózní, byl to jeden z nejtěžších zápasů. Za prvé to bylo semifinále a za druhé jsem věděl, že finále hrajeme u mě doma. Mít tohle celou dobu v hlavě bylo vážně těžké,“ řekl o odvetě semifinále reprezentační záložník Souček.

Jeho spoluhráč a kolega z národního týmu Vladimír Coufal sice ještě do zápasu nenaskočil, po zranění už byl ale připravený na lavičce. Oba se tak mohou těšit, že si zahrají o velkou evropskou trofej ve městě, na které mají skvělé vzpomínky. Se Slavií získali společně dva tituly, zahráli si čtvrtfinále Evropské ligy a Ligu mistrů.

„Je to nejlepší město na světě. Všichni lidé z Anglie si to tam zamilují. Stadion sice není největší, ale je skvělý. A těší se na nás, protože od doby, kdy jsme s Vladimírem přestoupili, je u nás West Ham hodně sledovaný. Takže celé Česko bude ve finále fandit West Hamu.“

To se ale Souček možná přepočítal, protože jeho finálovému soupeři Fiorentině zařídila postup gólem v prodloužení další reprezentační opora. Záložník Antonín Barák naskočil v do hry až na druhou polovinu prodloužení a o postupu italského týmu rozhodl gólem na 3:1 v desáté nastavené minutě.

„Dát gól v posledních minutách prodloužení po takovém zápase byl takový pocit osvobození. Na papíře je West Ham silnější než my, ale my si je nastudujeme, budeme tvrdě bojovat a tlačit se do konce, abychom dosáhli maxima," sdělil po Vincenzo Italiano, trenér Fiorentiny.

Potenciální souboj Baráka s Coufalem a Součkem se v Edenu chystá na 7. června 21.00.