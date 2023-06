Rozhodčí Marciniak se omluvil UEFA, finále Ligy mistrů bude pískat i přes účast na ultrapravicové akci

Fotbalový rozhodčí Szymon Marciniak určený pro řízení finále Ligy mistrů se omluvil za to, že byl jedním z řečníků na akci spojené s polským ultrapravicovým politikem. UEFA následně Marciniaka potvrdila jako arbitra rozhodujícího duelu prestižní soutěže, v němž se 10. června v Istanbulu utkají Manchester City a Inter Milán. Curych 15:34 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský rozhodčí Szymon Marciniak | Zdroj: Reuters

Marciniak v závěru loňského roku řídil finále mistrovství světa v Kataru. Další z vrcholů jeho kariéry byl však v ohrožení poté, co polská antirasistická organizace Never Again (Už nikdy víc) upozornila evropskou fotbalovou unii na jeho nedávnou účast na konferenci.

UEFA uvedla, že Marciniakovu omluvu a vysvětlení přijala. Dodala také, že i nevládní organizace Never Again žádala, aby bylo Marciniakovi řízení prestižního duelu ponecháno.

„Chci vyjádřit nejhlubší omluvu za svou účast a za potíže či újmu, které mohlo vyvolat,“ uvedl Marciniak v prohlášení zveřejněném UEFA.

Řekl, že netušil, že má akce vazby na Slawomira Mentzena, lídra ultrapravicové strany Konfederace. Ta podle lidskoprávních organizací propaguje antisemitské, homofobní a sexistické názory.

„Netušil jsem, že konference byla spojena s polskou extrémní pravicí. Kdybych si toho byl vědom, kategoricky bych pozvání odmítl,“ uvedl Marciniak.

Za rozhodčího se ještě před rozhodnutím UEFA postavila polská vláda. Ministr sportu Kamil Bortniczuk v dopise UEFA mimo jiné napsal, že Marciniak se s kontroverzním politikem během akce ani nesetkal a že jeho pětačtyřicetiminutový projev byl pouze „byznysové, motivační a inspirační povahy“.

Dvaačtyřicetiletého Marciniaka, jenž je považován za jednoho z nejlepších světových sudích, určila UEFA za rozhodčího finále Ligy mistrů minulý týden.