Finále Ligy mistrů za 427 tisíc korun. Fanoušci Liverpoolu kritizují přemrštěné ceny vstupenek

Jestli chtějí fanoušci Liverpoolu vidět svůj tým naživo při finále Ligy mistrů proti Realu Madrid, tak se jim to pořádně prodraží. Vstupenky už lze sehnat jen pomocí přeprodeje a tam můžou vyjít v přepočtu až na 427 tisíc korun. Příznivcům anglického celku také vadí, že lístky do jejich sektoru jsou čtyřikrát dražší než do sektoru vyhrazeného pro soupeře. Praha, Londýn 11:20 22. května 2018

Oba kluby dostaly pro své fanoušky celkem 33 252 vstupenek, které prodávaly pomocí své distribuce. Počet lístků si mezi sebe rozdělily rovným dílem. Celková kapacita Olympijského stadionu v Kyjevě je pro finále Ligy mistrů 63 tisíc míst.

Problém s cenou pak přichází, když si chtějí fanoušci koupit lístky mimo oficiální předprodej klubu, kde jsou už všechny vyprodané. Servery, které se zabývají přeprodejem vstupenek, je totiž nabízejí do liverpoolského sektoru čtyřikrát dráž než do sektoru pro příznivce Realu Madrid.

Na jedné takové webové stránce lze najít nejlevnější vstupenku do sektoru Realu Madrid za 410 liber, tedy v přepočtu za zhruba 11 900 korun. Když má někdo naopak zájem o místo v liverpoolském sektoru musí si připravit 1 337 liber, tedy takřka 38 800 korun.

Nejmarkantnější rozdíl je pak u nejdražších vstupenek přímo u hřiště. Ty v oficiálním předprodeji stály 280 liber, v korunách jen 8210 korun. Pokud si ji fotbalový fanoušek bude chtít koupit přes přeprodávací webovou stránku, musí si připravit 14 723 liber, v přepočtu na českou měnu 426 967 korun.

Mezi koho bylo rozděleno celkem 63 tisíc vstupenek na finále Ligy mistrů 33 252 lístků dostali oba dva finalisti, tedy Liverpool a Real Madrid 6 700 lístků si mohli koupit zájemci odkudkoliv ze světa na oficiálních stránkách UEFA 23 000 lístku bylo vyhrazeno pro partnery, hostitele a majitele vysílacích práv

Vstupenky můžou ve Velké Británii prodávat pouze internetoví prodejci schválení kluby. Pokud firma sídlí v zámoří, může tento zákon obejít.

„Ta situace je směšná. Spousta lidi, co nepodporuje ani jeden klub, dostane lístek a vidí v něm jenom příležitost k tomu si vydělat,“ říká jeden z fanoušků Reds pro klubové rádio.

Celkově se tedy výlet do Kyjeva může příznivcům fotbalu dost prodražit. Nejenom kvůli ceně lístků, ale také kvůli ubytování a letenkám. Ty na finálový víkend do Kyjeva dost podražily a také kyjevské hotely dramaticky zvedly ceny. Na to reagovali místní obyvatelé a nabízejí fanouškům ubytovaná zdarma.