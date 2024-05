Základem je, aby se hráči cítili na hřišti bezpečně, zlobil se kouč Sparty Priske po výtržnostech v Plzni

Fotbalisté pražské Sparty ovládli po lize také český pohár a slaví mistrovský double. Finálové utkání ve Štruncových sadech rozhodl v nastaveném čase Veljko Birmančević a Pražané mohli slavit těsnou výhru 2:1. K ní soupeři pomohl také vlastní gól plzeňského Sampsona Dweha a vyloučení jeho spoluhráče Pavla Šulce. Plzeň 16:29 23. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér AC Sparta Praha Brian Priske | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Sparty slaví mistrovský double, po triumfu v lize přetlačili ve finále českého poháru Plzeň, kterou v závěru zbytečně oslabil vyloučený Šulc. Po závěrečném hvizdu se navíc strhla na hrací ploše bitka fanoušků.

„Tu ruku tam dávat neměl, ale stalo se, je to mžik. Asi si to hned uvědomil, ale už bylo pozdě,“ vrátil se k situaci v 85. minutě kapitán Viktorie Lukáš Hejda.

Jeho spoluhráč Pavel Šulc daleko od vlastní brány zastavil rukou Lukáše Sadílka a sudí Ondřej Berka jej po druhé žluté kartě vyloučil. Plzeň přesto v deseti zásluhou Tomáše Chorého srovnala.

„Dá se říct, že se snažíme držet hráče v klidu, držet jejich soustředění na hru. Ten pocit, který jsem z toho měl, tak jsme měli chuť rozhodnout zápas v normální hrací době a také jsme dali gól. Měli jsme převahu jednoho hráče a nemyslili v tu chvíli na prodloužení nebo penalty,“ věřil ve výhru i po vyrovnávací trefě Viktorie trenér Sparty Brian Priske. Pohárovou trofej jeho týmu vystřelil v první minutě nastavení Veljko Birmančević.

Po závěrečném hvizdu selhala pořadatelská služba a policie, na trávník vnikli příznivci obou táborů. Nejprve plzeňští, kteří se vydali k těm sparťanským. Policejní těžkooděnci dorazili až poté, co došlo k fyzické konfrontaci.

„Já si myslím, že bylo zjevné, co se stalo, a je to práce vás novinářů o tom mluvit a psát a zjistit příčiny toho, co se dělo. Základem je, aby se na hřišti v bezpečí cítili hráči a realizační týmy. A to se tentokrát nestalo,“ zlobil se Brian Priske.