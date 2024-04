Smlouvu s ďáblem jsme podepsali jen na 90 minut, ne na 120, litoval Šulc vyřazení s italskou Fiorentinou

Fotbalisté Plzně si semifinále Evropské konferenční ligy nezahrají. Po domácí bezbrankové remíze prohráli ve Florencii s Fiorentinou 0:2 až po prodloužení. Italský klub přitom od prvního poločasu diktoval tempo hry. Jenže nepromeňoval velké šance a šance Západočechů dlouho žily. Fiorentina 9:49 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně nestačili na Fiorentinu a v Evropské konfereční lize končí | Zdroj: Profimedia

Fotbalová Plzeň si klubový rekord v této sezoně evropských pohárů už nevylepší. Po porážce ve Florencii s Fiorentinou po prodloužení zůstalo jejím maximem čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

„Ta cesta byla úžasná a jsme za to všichni rádi. Snažili jsme se i teď o to porvat, ale bohužel byla jasně na straně Fiorentiny a spravedlivě postoupila. Bylo by hodně nespravedlivé, kdybychom postoupili my,“ přiznává plzeňský obránce Robin Hranáč a naráží hlavně na první poločas, ve kterém si Fiorentina vytvořila čtyři stoprocentní šance.

Dvě střely italského klubu skončily na brankové konstrukci, další dvě zakončení z malého vápna zlikvidoval gólman Martin Jedlička, který dlouho držel plzeňské naděje.

„Šel jsem do zápasu s tím, že nechci inkasovat gól. Je jedno, kde hrajete, ale chcete bránu zamknout, což se mi povedlo 90 minut, ale pak tlak sílil a oni to propálili,“ litoval Jedlička.

Nejdřív ve druhé minutě prodloužení křidelník Nicolas González, který je jedním z nejlepších střelců Fiorentiny v aktuálním ročníku.

V tu dobu měla Viktoria ještě dost času na vyrovnání. Ale Západočechům chyběly síly - taky proto, že v tu dobu - i s nastavením základní hrací doby - hráli přes půlhodinu v deseti po vyloučení Cadua. Přes to záložník Pavel Šulc doufal minimálně ve vyrovnání.

„Určitě jsme věřili, že to dokážeme a že to buď dotáhneme do penalt, nebo že se nám povede po standartce dát gól z brejku, ale bohužel to nevyšlo. Smlouvu s ďáblem jsme podepsali jen na 90 minut, ne na 120,“ bral první porážku v této sezoně Evropské konferenční ligy nakonec s úsměvem Pavel Šulc.

Fiorentina pečetila vítězství 2:0 ve druhé části prodloužení, když Západočeši špatně rozehráli útočný aut a rychlý break tři na jednoho proměnil kapitán Cristiano Biraghi.

Fiorentina s reprezentantem Antonínem Barákem vyzve v semifinále belgické Bruggy. Druhou dvojici tvoří Aston Villa a Olympiakos. Plzeň v Konferenční lize skončila ve čtvrtfinále, kterým si stanovila nový klubový rekord v pohárové Evropě.