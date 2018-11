Musíme si věřit, burcuje Duklu před třetím zápasem s Teplicemi Tomáš Kott

Fotbalisty Dukly a Teplic čeká na Julisce přesně po týdnu další vzájemný souboj. Po osmifinále domácího poháru, které vyhráli Severočeši, se tentokrát oba týmy utkají v lize. Praha 10:13 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání 2. kola první fotbalové ligy mezi FK Teplice a FK Dukla Praha. Z gólu se radují tepličtí hráči (zleva) Admir Ljevakovič a David Vaněček. | Foto: Vojtěch Hájek | Zdroj: ČTK

„Určitě to má výhody, ale na druhou stranu, oni se také připravují dvakrát na stejného soupeře, takže to má i své nevýhody vůči nám. Vyzkoušeli jsme si hráče, víme co hrají. Teď jsme si to zkusili trošku bídně, ale věříme, že druhý zápas to bude lepší,“ tvrdí záložník Dukly Tomáš Kott před celkově už třetím duelem proti Teplicím v této sezóně. Nejprve Pražané prohráli na severu Čech v lize 2:5 a pak před týdnem na Julisce v domácím poháru 1:3.

Jindráček posunul hattrickem Teplice do pohárového čtvrtfinále, postupuje i Slavia Číst článek

„Za dva zápasy jsme od Teplic dostali osm gólů, což není úplně příznivá bilance. Musíme se semknout a připravit se na to důsledněji a lépe a vzít to každý zodpovědně,“ ví obránce Martin Chlumecký, že poslední tým ligové tabulky má proti Teplicím co napravovat. Že by ale Severočeši byli pro Duklu strašákem si Tomáš Kott nemyslí.

„Může to tak vypadat, ale my na to nekoukáme, že bychom si řekli ‘přijedou Teplice, achjo, to zase bude‘. Ne, to vůbec. My jdeme do každého zápasu na 100% a musíme ještě více,“ popisuje náladu v týmu Kott.

Ani Martin Chlumecký nevidí problém v Teplicích: „Ale nemyslím si, že by to bylo soupeřem, ale naší hrou, že jsme v těch zápasech úplně vyhořeli. Příprava musí být trošku jiná, protože se tohle už nesmí opakovat, byla to ostuda,“ uvědomuje si Chlumecký, že Dukla si nemůže dovolit doma ztrácet body.

Jak tedy na Teplice? Mladý záložník Tomáš Kott má jednoduchý plán: „Nesmíme jít do zápasu se sklopenou hlavou, musíme si věřit. Hrajeme doma na krásném stadionu, takže bude potřeba vyhrát.“

Utkání 16. ligového kola mezi Duklou a Teplicemi začne na Julisce v 18 hodin.