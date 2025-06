Fotbalisty pražské Dukly přebírá trenér Holoubek. Sportovní ředitel Hašek plánuje tým omladit

Holoubek pracoval u mládežnických reprezentací, na klubové scéně působil na lavičce Liberce, Sparty, Mladé Boleslavi nebo Ružomberku.

Udržení v lize nestačilo. Rada po třech letech končí na lavičce pražské Dukly Číst článek

„Být hlavním trenérem Dukly Praha je pro mě velký závazek vůči všem fanouškům a celé historii klubu. Vážím si toho, že tu mohu být, a těším se na to,“ řekl rodák z Humpolce.

Radovi po třech sezonách vypršela smlouva. Dukla se pod jeho vedením v baráži proti Vyškovu udržela v první lize. Po změně majitelů probíhá také v kádru rozsáhlá obměna, kterou řídí nový sportovní ředitel Martin Hašek.

„David Holoubek je mladý trenér, který má už bohaté ligové zkušenosti, ať už z České republiky nebo ze Slovenska. Vedl mládežnické reprezentační výběry a působil i v mládeži Sparty Praha. Jeho výběr nebyl náhodný - naším cílem je omlazení mužstva, a proto jsme chtěli trenéra, který umí s mladými hráči pracovat. U Davida jsme přesvědčeni, že to je jeho silná stránka,“ uvedl Hašek.

Stejná filozofie

Podle ředitele jde o trenéra, který v týmu vytváří pozitivní atmosféru. „Do našeho projektu byl David vybrán, protože ideálně zapadá do všech jeho parametrů. Primární jsou sportovní výsledky, ale neméně důležitý je i rozvoj hráčů, jejich sportovní a výkonnostní růst. Davidovi přejeme hodně štěstí a věříme, že bude úspěšný,“ dodal Hašek.

„Mou filozofií je hrát velice aktivní a fyzicky náročný fotbal, který baví diváky a vytváří emoce. To očekávám od celého týmu, který povedu. Patří do toho i to, že se hráči budou těšit na tréninky a zápasy, ve kterých budou odvádět maximum. Chceme, aby se naši fanoušci mohli těšit z kvalitních výkonů,“ řekl Holoubek.

Součástí nového realizačního týmu bude i Nikl, bývalý ligový hráč a trenér s prvoligovou i druholigovou zkušeností, který po sezoně skončil ve Viktorii Žižkov.

Další asistent Rodinger doposud působil jako hlavní trenér Sokola Hostouň. Trenérem brankářů bude Jan Šeda a Filip Rada zaujme roli u mládeže. Mužstvo zahájí přípravu ve čtvrtek.