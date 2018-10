Jablonec zvládl anglický týden. ‚Hrát po třech dnech není žádná sranda,‘ říká Lukáš Masopust

Fotbalisté Jablonce jsou i přes těžký program na šestém místě ligové tabulky. K vítězství nad trápícím se Slováckem výrazně pomohl Severočechům Lukáš Masopust. V rozhovoru pro Radiožurnál pak řekl, že hrát po třech dnech není nic lehkého. Jablonec 18:16 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust první gól připravil, druhý sám dal | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Slovácko jste porazili 2:0, ale jak dlouho jste měli v nohách zápas s Kyjevem?

Těžko říct, každý to cítil jinak. Ale bylo na nás vidět, že toho máme plné zuby, ale jsem strašně rád, jak jsme k zápasu přistoupili a jak jsme ho zvládli.

V zápase Evropské ligy jste stáhli dvoubrankové manko, povzbudilo vás to?

Určitě. Byla to pro nás obrovská škola, začátek byl neskutečně rychlý a trvalo nám, než jsme si na to zvykli. Ale je to jedině dobře, protože jsme se přizpůsobili a myslím, že i dnes bylo vidět, že jsme byli silnější než Slovácko, hráli jsme rychleji. Takové zápasy nám do budoucna jen pomůžou.

Jak se dá přepnout z Evropské ligy na ligu a třeba něco nepodcenit?

Úplně normálně. Pořád hrajeme fotbal, akorát proti nám jednou stojí jedni hráči, podruhé jiní. Ale záleží i na nás, jak se s tím dokážeme vyrovnat. Hodně nás odsuzujete, že nemůžeme být unavení, ale není sranda hrát hned po třech dnech. Ale jsem rád, že jsme to takhle zvládli.

Proti Slovácku vám vyšel první poločas, bylo už rozhodnuto?

Nevěděli jsme, s čím půjde Slovácko do druhé půle. S Dynamem jsme taky prohrávali a taky jsme zápas dokázali zremizovat. Vést o dva góly je ošemetné, ale druhou půli jsme si hlídali, Slovácko mělo až na konci tyčku.

Vy jste byl u obou gólových momentů v prvním poločase, jak jste je viděl?

Dvakrát jsme to rychle vykombinovali na lajně. Jednou jsem se dostal do centru a Jovo (Jovović) si křiknul, že je před bránou, tak jsem ho našel. Podruhé mi to dal Povi (Považanec) před prázdnou bránu, nádhera od něj.

V druhém poločase už jste hlavně kontrolovali hru?

Pořád jsme chtěli hrát jako za stavu 0:0, abychom nic nepodcenili a nebyli zalezlí před vápnem. Myslím, že se nám to povedlo, i když jsme taky neměla žádnou vyloženou šanci.