Komu Pelta prodá jablonecký fotbalový klub? Novým majitelem může být podnikatel Střeštík
Další český fotbalový klub mění majitele. Éra Miroslava Pelty, která v Jablonci trvala s přestávkou už od 90. let, končí. Bývalý předseda české fotbalové asociace byl pravomocně odsouzen k 5,5 rokům vězení. V tomto týdnu by měl Pelta dokončit prodej fotbalového Jablonce a novým majitelem severočeského klubu by se mohl stát Jakub Střeštík.
Pod vedením Miroslava Pelty zažil severočeský klub nejúspěšnější období v 90. letech, kdy tým s trenérem Jiřím Kotrbou skončil v lize dvakrát na třetím místě, vyhrál domácí pohár a poprvé si zahrál předkola v evropských pohárech.
Pelta prodává fotbalový Jablonec. Bývalého předsedu FAČR čeká několikaleté vězení za podvody
Pelta působil také v pražské Spartě, kde šest let zastával funkci generálního ředitele. V roce 2007 se vrátil do představenstva FK Jablonec, ve kterém působil až do letošního května, než ho mimořádná valná hromada odvolala.
Zároveň ale Peltu jmenovala výkonným ředitelem a dala mu za úkol připravit klub na aktuální sezonu, během níž už bude mít nového majitele.
Kdo jím bude, není zatím veřejně známé. Podle informací Radiožurnálu Sport by se ale novým vlastníkem klubu měl stát Jakub Střeštík.
Střeštík je spoluvlastníkem firmy, která se zabývá výkupem podílů na nemovitostech. Letos v květnu o něm média psala jako o novém volebním manažerovi hnutí ANO, který nahradil poslance Jana Richtera, který kandiduje ve sněmovních volbách.
Pelta byl pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za zmanipulování dotací do sportu. Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.