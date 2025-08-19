ŽIVĚ: Mladá Boleslav přivítá v dohrávce kola Plzeň. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisty Mladé Boleslavi a vicemistrovské Plzně čeká dohrávka 3. kola první fotbalové ligy. Západočeši chtějí zastavit výsledkovou krizi, během níž v nejvyšší soutěži třikrát po sobě nedokázali zvítězit. Zápas má výkop v 18.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

Zleva Solomon John a Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi

Zleva Solomon John a Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Mladoboleslavský tým naopak zkusí navázat na víkendovou úvodní výhru v sezoně. Zápas byl z původního termínu 2. srpna odložen kvůli účasti Viktorie ve 3. předkole Ligy mistrů. Případný vítěz poskočí na sedmé místo tabulky. 

Plzeň na úvod sezony zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak v nejvyšší soutěži třikrát za sebou klopýtla. Nejprve doma dvakrát remizovala 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s Duklou.

Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši mají s 10 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 19. 8. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Sparta 5 4 1 0 10:4 6 13
2. Slavia 5 3 2 0 9:3 6 11
3. Zlín 5 3 1 1 8:5 3 10
4. Olomouc 5 3 1 1 4:2 2 10
5. Jablonec 5 2 3 0 6:3 3 9
6. Karviná 5 3 0 2 7:5 2 9
7. Liberec 5 2 1 2 8:8 0 7
8. Bohemians 1905 5 2 0 3 3:7 -4 6
9. Plzeň 4 1 2 1 7:5 2 5
10. Slovácko 5 1 2 2 4:5 -1 5
11. Dukla Praha 5 1 2 2 3:5 -2 5
12. Mladá Boleslav 4 1 1 2 10:11 -1 4
13. Teplice 4 1 0 3 5:8 -3 3
14. Hradec Králové 5 0 2 3 6:10 -4 2
15. Ostrava 3 0 1 2 2:4 -2 1
16. Pardubice 4 0 1 3 4:11 -7 1

