ŽIVĚ: Mladá Boleslav přivítá v dohrávce kola Plzeň. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Fotbalisty Mladé Boleslavi a vicemistrovské Plzně čeká dohrávka 3. kola první fotbalové ligy. Západočeši chtějí zastavit výsledkovou krizi, během níž v nejvyšší soutěži třikrát po sobě nedokázali zvítězit. Zápas má výkop v 18.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
Mladoboleslavský tým naopak zkusí navázat na víkendovou úvodní výhru v sezoně. Zápas byl z původního termínu 2. srpna odložen kvůli účasti Viktorie ve 3. předkole Ligy mistrů. Případný vítěz poskočí na sedmé místo tabulky.
Plzeň na úvod sezony zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak v nejvyšší soutěži třikrát za sebou klopýtla. Nejprve doma dvakrát remizovala 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s Duklou.
Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši mají s 10 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|6
|13
|2.
|Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|6
|11
|3.
|Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|3
|10
|4.
|Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|2
|10
|5.
|Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|3
|9
|6.
|Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|2
|9
|7.
|Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|0
|7
|8.
|Bohemians 1905
|5
|2
|0
|3
|3:7
|-4
|6
|9.
|Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|2
|5
|10.
|Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|-1
|5
|11.
|Dukla Praha
|5
|1
|2
|2
|3:5
|-2
|5
|12.
|Mladá Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|-1
|4
|13.
|Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|-3
|3
|14.
|Hradec Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|-4
|2
|15.
|Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|16.
|Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|-7
|1