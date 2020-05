Komplikace před restartem fotbalové ligy. Nejmenovaný hráč Mladé Boleslavi měl pozitivní test

Jeden z fotbalistů Mladé Boleslavi měl před plánovaným sobotním obnovením první ligy pozitivní test na koronavirus. Uvedl to server Seznam Zprávy, kterému potvrdila informaci mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamounová. V karanténě je zatím sám, jeho spoluhráči a další lidé z jeho blízkosti budou znovu testováni. Mladá Boleslav 15:27 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trénink fotbalistů Mladé Boleslavi před restartem nejvyšší soutěže | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

„Výsledek jeho testu byl k dispozici v sobotu, ještě se v ten den vyskytoval na přípravném utkání, ale hráči nebyli v kabinách, jen venku. Proto zatím nebylo třeba vyhlásit karanténu i pro další hráče. Je do ní umístěn jen ten jeden pozitivně testovaný. A také osoby, se kterými v předepsaném období přišel do blízkého styku, to ovšem není nikdo z fotbalového oddílu,“ uvedla Šalamounová serveru Seznam Zprávy.

Fotbalová liga ve Skotsku skončila. Titul slaví Celtic, český brankář Zlámal s týmem sestupuje Číst článek

Ostatní hráče Mladé Boleslavi čeká další test. „Ten by měl být proveden v úterý. A jeho výsledky pak budou známy podle toho, jak bude zatížena kapacita laboratoře, orientačně by to ale mělo být zhruba do 24 hodin,“ řekla Šalamounová. Vyjádření Mladé Boleslavi se zatím nepodařilo získat.

„Věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se klub brzy vrátí do plné přípravy. Ligová fotbalová asociace (LFA) ani klub nebude zveřejňovat identitu pozitivně testované osoby ani dále celý případ komentovat,“ uvedla v tiskové zprávě LFA, která řídí první a druhou ligu.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů. Výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Třetí test hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.

Podle LFA bylo od pátku do neděle testováno 740 osob z 16 klubů. Jediný pozitivní test na covid-19 měl hráč Mladé Boleslavi. Dalších 16 klubů čekají testy dnes.

První a druhá liga byly kvůli pandemii koronaviru přerušeny v březnu. Minulé úterý rozhodlo ligové grémium o prodloužení sezony přes 30. června. Nejvyšší soutěž se znovu rozběhne v sobotu dohrávkou mezi Teplicemi a Libercem. Mladá Boleslav má do restartované sezony vstoupit v úterý 26. května domácím zápasem s obhájcem titulu Slavií.