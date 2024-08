‚Je léto a vysoké teploty k tomu patří.‘ Trenér Mladé Boleslavi Holoubek věří, počasí odvetu neovlivní

Fotbalisté Mladé Boleslavi mají před sebou odvetu třetího předkola Konferenční ligy. V bulharské Loveči vyzvou izraelský Hapoel Beer Sheva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér mladoboleslavských fotbalistů David Holoubek před utkáním s Hapoelem Beer Ševa

„Načtené je máme. Udělali jsme si analýzu, s klukama to budeme celé řešit, náš způsob napadání a vedení útoku. Nepředpokládám, že by soupeř změnil hru, má tam opravdu velmi šikovné hráče, což jsme museli vidět v domácím utkání,“ zmínil po předzápasovém tréninku kouč David Holoubek.

I proto věří, že tým je dobře připravený na samotné utkání.

„Nálada je dobrá, jsme si vědomi toho, o co tady budeme hrát. Jsme odhodláni udělat vše, abychom postoupili. Musíme ale ctít a respektovat sílu soupeře, my ale jdeme do boje, abychom to zvládli,“ doplňuje kouč Mladé Boleslavi a na něj navazuje útočník Tomáš Ladra.

„Ještě budeme mít video, co se týče soupeře, ale už jsme s nimi hráli, takže víme, jak se chovají. Oni zase vědí, jak se chováme my. Určitě se na ně připravíme a něco vymyslíme,“ věří Ladra.

Faktor počasí

Česko aktuálně zažívá nejteplejší dny prázdnin a pořádné horko bude také na hřišti. S vysokou teplotou musí hráči počítat při bulharské odvetě s izraelským soupeřem.

Hlavu si z úmorného vedra nedělá ani trenér mladoboleslavských fotbalistů David Holoubek.

„Je léto a k tomu patří vysoké teploty. My s tím problém nemáme, ale bude tady trochu stínu. My si s tím hlavu neděláme,“ dodává Holoubek.

V sestavě má hodně mladých hráčů. Ani o ně se nebojí.

„Oni pořád někde courají po koupákách, takže si myslím, že to budou schopni zvládnout. Bude to ale i o hydrataci v průběhu utkání, dobře pít a věnovat se předzápasovému režimu. Budeme to klukům připomínat. V průběhu zápasu bude potřeba, aby byla nějaká přestávka na pití, ale v tom nebude problém,“ věří trenér mladoboleslavských fotbalistů.

Odvetu třetího předkola Konferenční ligy Středočeši rozehrají v 19 hodin.