Fotbalisté Mladé Boleslavi přivítají v Konferenční lize Betis, Lugano a Bialystok. Venku narazí na Molde

Fotbalisté Mladé Boleslavi v hlavní fázi Konferenční ligy přivítají Betis Sevilla, Lugano a polské šampiony z Bialystoku s českým obráncem Michalem Sáčkem. Venku je čeká Molde, portugalský Guimaraes a Noah z Arménie. Rozhodl o tom dnešní los v Monaku. Úvodní kolo je na programu 3. října, závěrečné 19. prosince. Rozpis zápasů zveřejní UEFA v sobotu.

Svěřenci švédského kouče Andrease Brännströma kvůli nevyhovujícímu stadionu nemohou hrát domácí utkání v Mladé Boleslavi, azyl najdou v Hradci Králové.

Středočeši prošli do hlavní fáze evropského poháru po 17 letech a potřetí v historii. V předkole postupně vyřadili litevský Transinvest, Hapoel Beer Ševa a ve čtvrtek maďarský Paks.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže bude hrát od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku.

Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off. Finále se uskuteční 28. května ve Vratislavi.

✅ROZLOSOVÁNO | V Hradci Králové sehrajeme utkání s Betisem🇪🇸, brankář Matouš Trmal se může těšit na staré známé🇵🇹#UECL #UECLdraw #FKMB #fkmladaboleslav pic.twitter.com/CHdgOYxpX0 — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) August 30, 2024