Je to hodně zvláštní, říká před zápasem Suchý. Se Škodou nastoupí proti bývalému klubu, Slavii

Se Slavií vybojovali dohromady pět titulů. Teď budou hrát fotbalisté Marek Suchý a Milan Škoda proti ní - v dresu Mladé Boleslavi.

„Slavie pro mě znamená samozřejmě strašně moc, protože v životě mi toho dala opravdu hodně. Dovolila mi plnit si ty sny, jako jsou zisk prvního mistrovského titulu, to byl úžasný zážitek. Pak další tituly a další poháry. Taky mi splnila sen, že mi umožnila zahrát si Ligu mistrů,“ říká aktuálně třígólový střelec Mladé Boleslavi Milan Škoda. Netuší, co od souboje se Slavií vlastně může očekávat.

„Já se o tom tak nějak snažím nepřemýšlet. Samozřejmě ty zápasy o tom jsou, tohle bude takový specifický zápas a vesměs se na něj těším,“ dodal pětatřicetiletý útočník.

Zvláštní zápas to bude také pro obránce Marka Suchého. V mládežnické ani dospělé kategorii nikdy proti pražskému celku nenastoupil.

„Je to hodně zvláštní, hodně speciální pro mě. Snažím se to v hlavě uspořádat, abych se mohl soustředit na svůj výkon, ale určitě to bude zvláštní zápas,“ přemítá třiatřicetiletý obránce.

Vnímá ho jako profesionál. Slavii šetřit nebude. „Jsem profík a my se na ten zápas všichni v Boleslavi moc těšíme. Hrajeme doma a budeme chtít Slavii co nejvíce potrápit,“ říká odhodlaně Suchý.

Kuriózní by bylo, kdyby bývalé opory ukončili sérii Pražanů. Slavia bodovala už v osmačtyřiceti ligových zápasech v řadě.

„Je to úžasná série, ale já myslím, že u nás to mít lehké nebudou. My uděláme všechno proto, abychom to Slavii zkomplikovali a abysme nějaké body nechali tady v Boleslavi,“ povídal Škoda.

„Je to jedna z věcí, je to velká výzva. Ta šňůra Slavie je úctyhodná, je to neuvěřitelné a pro každý tým je velká výzva být tím mančaftem, který tu sérii ukončí,“ plánuje Suchý.

A bývalí hráči Slavie také vnímají, že je případný úspěch bude něco stát. Příspěvek do kabiny je nemine.

„Určitě s Márou a ostatními, kteří Slavií prošli, tak něco vymyslíme dobrého, protože kdyby se to povedlo, tak by si to kluci zasloužili.“ Dodal Škoda. Zápas čtvrtého ligového kola začne v sobotu v 16 hodin.