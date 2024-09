Sudí rozdal v duelu Pardubic s Teplicemi čtyři červené karty. ‚Nepamatuji takový zápas,‘ říká trenér Saňák

Pardubičtí fotbalisté doma znovu nebodovali, v utkání desátého kola Chance ligy prohráli s Teplicemi 0:1. Za prohru si ale z velké části mohou sami, v zápasu totiž padly čtyři červené karty, jednu dostal teplický Bílek, ale ty dvě z prvního poločasu, které obdrželi domácí Simon a Solil, se na výsledku podepsaly výrazně víc. V závěru utkání navíc musel opustit střídačku i hlavní kouč Pardubic Jiří Saňák. Pardubice 7:56 29. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Saňák | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Pardubičtí fotbalisté na svém hřišti podlehli Teplicím 0:1. V duelu dvou soupeřů, kterým se v sezoně zatím moc nedaří, padly čtyři červené karty, které zápas výrazně ovlivnily.

Moc fotbalové krásy souboj Pardubic a Teplic nenabídl. Pardubičtí v začátku hráli nevýrazně a jejich cesta za body dostala další trhliny už v prvním poločase.

Ve 28. minutě byl vyloučený Simon, v první minutě nastavení úvodní půle pak Solil. Pak dostali červené karty ještě hostující Bílek a trenér Jiří Saňák. Jediný úspěšný střelec zápasu - teplický Roman Čerepkai přiznal, že takový zápas ještě nezažil.

„Byl jsem rád, že to bylo poprvé, že tolik karet padlo v jednom zápase,“ prohlásil Čerepkai.

Stejně tak podobný duel nepamatuje pardubický brankář Jan Stejkal. „Nezažil, je to premiéra a doufám, že se mi to už nikdy nestane,“ řekl gólman Pardubic.

Simon šel ze hřiště po druhé žluté kartě, Solil za to, že šlápl na ležícího protihráče. Hlavní kouč Pardubic Jiří Saňák k tomu říká.

„Jestli jsou soudní a normální, tak to ani nemusím říkat. Je to výrazné ovlivnění, když hrajete od 30. minuty v devíti a od 42. minuty osm plus jedna. Abych pravdu řekl, nepamatuji si, že bych takový zápas hrál,“ uznal trenér Saňák.

Červená karta přišla i na druhé straně, ze hřiště po druhé žluté musel odejít v 57. minutě Bílek. Právě před tím hostující kouč Zdenko Frťala varoval.

„To byla pro mě věc, kterou jsem řešil, abychom si nenechali dát druhou žlutou. Abychom nepanikařili, byli trpěliví a byli připraveni na rychlý protiútok soupeře,“ ocenil tým za druhou výhru v sezoně teplický trenér Zdenko Frťala.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 29. 9. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 8 7 1 0 16:1 15 22 2. Sparta 9 7 1 1 20:9 11 22 3. Plzeň 8 5 2 1 15:6 9 17 4. Olomouc 9 5 2 2 16:13 3 17 5. Jablonec 9 4 2 3 9:5 4 14 6. Ostrava 8 4 2 2 10:7 3 14 7. Slovácko 9 3 4 2 6:9 -3 13 8. Liberec 9 3 3 3 15:11 4 12 9. Hr. Králové 9 4 0 5 8:9 -1 12 10. Karviná 9 3 2 4 8:13 -5 11 11. Mladá Boleslav 8 3 1 4 14:12 2 10 12. Bohemians 1905 8 2 3 3 8:9 -1 9 13. Pardubice 9 2 1 6 8:14 -6 7 14. Dukla Praha 9 2 1 6 7:14 -7 7 15. Teplice 9 2 0 7 10:18 -8 6 16. Č. Budějovice 8 0 1 7 1:21 -20 1