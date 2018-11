Přiznal roh, ze kterého Teplice dostaly gól. ‚Chtěl jsem být spravedlivý,‘ řekl Ljevaković

„Kluci křičeli, že to bylo tečované, tak jsem se přiznal. Bohužel jsme z toho rohu dostali góla,“ řekl po zápase Radiožurnálu Admir Ljevaković.

I když sudí Lerch už ukázal k brankáři na znamení odkopu, vzápětí na popud teplického kapitána rozhodnutí změnil. A když pár sekund nato slavil domácí útočník Júsuf gól, nebyl z toho Ljevaković zrovna nadšený.

„Možná se na nás podíval bůh a výsledek otočil. Nebyla to velká teč, ale kdyby se rozhodčí díval na mě, tak by to viděl. Ale on už koukal směrem na bránu. A když kluci začali křičet, uznal jsem, že to bylo tečované. Chtěl jsem být spravedlivý a díky bohu se to otočilo,“ dodal teplický záložník.

Ocenil ho i trenér Bohemians Martin Hašek. „Oceňuji to gesto. Nevím, proč to fotbaloví bohové takhle dělají, ale stává se to často, že když se přiznáte, je z toho šance nebo gól. Možná tím zkouší jeho morálku, příště si možná rozmyslí, jestli se přizná, nebo ne. Když se to přizná, tak je to velký frajer,“ chválil kouč klokanů soupeře.

Ljevaković přitom není zrovna oblíbeným fotbalistou, jako defenzivní záložník boří útoky soupeřů, hraje tvrdě a každou sezónu patří k největším sběratelům žlutých karet.

„Lidi si myslí, že jsem na hřišti pes, ale do soubojů chodím spravedlivě, bez úmyslu někoho zranit. Ty karty, co mám, jsou spíš za kecy, nevím, že bych někoho schválně zranil nebo do někoho zajel,“ vysvětluje Admir Ljevaković, kterému se i o žlutých kartách mluvilo po výhře v Ďolíčku snáz.