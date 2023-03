Teplice už mají náhradu za Jarošíka. Severočechy se pokusí nastartovat trenér Frťala

Vedení fotbalových Teplic se po neuspokojivých výkonech a výsledcích z úvodu jarní části soutěže rozhodlo ke změně trenéra. Jiřího Jarošíka v pozici hlavního kouče střídá Zdenko Frťala. Dosavadní šéftrenér klubové akademie se pokusí nastartovat trápící se tým. Teplice mají po dvaadvaceti odehraných kolech na poslední Zlín pouhý dvoubodový náskok. Teplice 15:45 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdenko Frťala vystřídal na lavičce Teplic Jiřího Jarošíka | Foto: Barbora Reichová | Zdroj: Profimedia

„Už jsem třikrát z určitých důvodů nabídku Teplic odmítl, takže ono to mělo nějaký vývoj,“ přiznal Frťala, že už v minulosti o jeho trenérské služby teplický klub stál.

Prostředí klubu dvaapadesátiletý kouč dobře zná, protože působil u mládeže a v roce 2010 i jako asistent hlavního trenéra. Během aktivní kariéry odehrál za FK Teplice sedm sezon v letech 1996-2003.

„Tým mám načtený, protože jsem viděl hodně zápasů, ale nevím, jak funguje kabina a jaká je hierarchie v týmu. Budu to chtít rychle načíst a některé věci se budu snažit změnit. Je to práce všech v klubu, protože věci se nezmění hned příchodem nového trenéra nebo lidí kolem něj. S hráči si promluvím, určitě chci zanechat, co fungovalo, ale mám představu, kde bude potřeba něco změnit,“ přibližuje nový šéf lavičky Severočechů.

Zlepšit bude chtít Frťala hlavně obrannou činnost. Teplice totiž v dosavadních dvaadvaceti odehraných kolech první ligy inkasovaly třiapadesát gólů. Na jaře vybojovaly pouze jeden bod ze šesti zápasů.

„Chci u hráčů nastavit už od tréninků to, aby si uvědomili, že dělají profesi, za kterou by měli být rádi. Děláme povolání, které nás určitě baví. Porážky a vítězství jsou součást toho. Aktuálně se nedaří, to neznamená, že budeme skleslí a odevzdaní,“ řekl nový kouč Teplic.

Severočeši se v tabulce na jaře propadli na čtrnácté místo a na poslední Zlín mají jen dvoubodový náskok.

„Reálně jsme namočení v boji o záchranu. Všude, kde jsem působil, tak jsem si zakládal na tom, že je potřeba upřímnost a otevřenost. Bez tréninkového zaujetí nelze počítat, že hráči najednou předvedou exkluzivní výkon. Vše bude záležet na tom, jak budeme dodržovat zásady a pravidla. Nemůžu lidem slíbit, že najednou budeme hrát jak Barcelona. To vůbec ne. Prioritou pro mě je, aby hráči na hřišti nechali všechno,“ prohlásil Frťala.