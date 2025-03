Kroměříž v Olomouci sahala po senzaci, v poháru ale končí. ‚Fotbal je spravedlivý,‘ uznal porážku trenér

Fotbalisté Olomouce vyřadili v osmifinále domácího poháru třetiligového soupeře až díky brance ze své poslední útočné akce. Sigma porazila Hanáckou Slavii Kroměříž 2:1, když se v poslední minutě nastaveného času trefil Jan Kliment. Amatérští fotbalisté Kroměříže tak trápili jasného favorita více než devadesát minut a sahali po postupu. Video Olomouc 17:22 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Kroměříže Jan Podolák v zápoase fotbalového poháru proti Sigmě Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Holt fotbal je o detailech a Sigma má ty detaily skvělé. Oni ten detail zvládli, my jsme ho nezvládli,“ říkal po utkání trenér Kroměříže Jan Podolák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak pohárové utkání mezi Olomoucí a Kroměříží hodnotí trenéři obou týmů

„V 92. minutě jsme měli příležitost z rohu a oni v 93. znovu dali gól. Ale fotbal je spravedlivý, v tomhle případě postoupil tým, který postoupit měl. A já přeju Sigmě, aby byla v poháru úspěšná. Hrály se tady evropské poháry,“ uznal kvality prvoligového soupeře Podolák.

Trenér olomoucké Sigmy Tomáš Janotka ocenil zlepšení svého týmu po inkasovaném gólu. „Jsem rád, že se nám podařilo do poločasu po krásné akci vyrovnat. Druhý poločas jsme se snažili o vítěznou branku, aby k tomu prodloužení nebo k nějakému překvapení vůbec nedošlo,“ popsal olomoucký kouč.

Po vítězné brance v poslední minutě nastavení spadl Janotkovi kámen ze srdce. „Jsem strašně rád, že nakonec gól last minute, který jsme doručili ze standardní situace, se nám podařilo vstřelit a ten cíl, který jsme si dali, jsme splnili,“ řekl kouč Sigmy.

Amatérský tým Kroměříže odvedl v Olomouci i přes porážku výborný výkon. „U nás chodí skoro všichni kluci do práce. Poděkovali jsme jim před začátkem zápasu na taktické poradě. Je neuvěřitelné, že po práci jsou na stadionu od čtyř hodin do půl osmé,“ popisoval trenér Kroměříže.

„Vesměs mají tréninkový proces a všechno s tím spojené jako ligoví hráči, je to pro ně strašně náročné, rodiny je neviděli skoro dva měsíce. A i proto nás trošičku to vypadnutí mrzí. Ale říkám, fotbal je spravedlivý,“ chválil své svěřence.

Cílem Sigmy Olomouc je podle olomouckého obránce Filipa Slavíčka stále stejný, MOL Cup vyhrát. „Určitě je to velké téma, chceme se dostat co nejdál a pokud možno to vyhrát,“ přeje si Slavíček.