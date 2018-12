Slavie vyhrála 2:0 v Jablonci a přezimuje na prvním místě se čtyřbodovým náskokem na Plzeň

Fotbalový podzim v české nejvyšší fotbalové lize ukončilo pondělní utkání mezi Jabloncem a Slavií. Na sever Čech dorazilo 3 115 diváků, kteří tak zaplnili něco málo přes polovinu kapacity stadionu. Šťastnější byli nakonec hosté, kteří porazili Jablonec 2:0. Jablonec nad Nisou 20:51 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavičkový souboj Michaela Ngadeua s jabloneckým Janem Chramostou | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří si v prvních šesti minutách připsali hned tři velké šance. Ve třetí minutě poslal Jan Chramosta míč do vápna, kde se k němu dostal Vladimir Jovovič, který ale nezakončil s pořádnou razancí a přesností.

V následující šanci jen o milimetry minul branku svou tvrdou střelou Miloš Kratochvíl. A v 6. minutě po rohu zakončoval ve skluzu Chramosta, který i tak nadělal brankáři Ondřeji Kolářovi spoustu práce. O sedm minut později zaměstnal Chramosta Koláře znovu, když ho střelou z první řádně protáhl.

Po čtvrthodině hry získala Slavie výhodu pokutového kopu. Dle verdiktu sudího Berky, který potvrdil i jeho kolega u videa, totiž zahrál ve vápně domácí Tomáš Holeš rukou. Penalty se ujal Milan Škoda, který poslal míč na opačnou stranu branky, než pro kterou se rozhodl gólman Vlastimil Hrubý, a Slavie tak vedla.

Ve 31. minutě vyslal Chramosta z pravé strany hřiště centr na vzdálenější tyč, kam dobíhal osamocený Michal Trávník, ale míč o kousek minul. Tentýž hráč o pět minut později střílel tvrdě z hranice velkého vápna. Gólman Kolář míč se štěstím vyškrábl konečky prstů.

Penalty se dožadovali ve 39. minutě také domácí, když Tomáš Hübschman tvrdou ranou nastřelil loket Tomáše Součka. Ten měl ale ruku u těla a navíc byl těsně před vápnem. Rozhodčí Berka tak pokutový kop nenařídil. Poslední šanci první půle si v nastavení připsal Miroslav Stoch, jehož střelu vyrazil gólman Hrubý.

Ve druhé půli přidala Slavie druhý gól

V 51. minutě se již domácí radovali z vyrovnání, když síť za zády Koláře rozvlnil Kratochvíl. Po konzultaci s videorozhodčím ale Berka gól neuznal pro kontakt s brankářem, který gólové situaci předcházel. A tak mohl o tři minuty později přidat druhý gól Slavie Škoda. Míč ale po jeho střele skončil jen na vrchní síti branky.

To, co se nepovedlo Škodovi, napravil v 70. minutě Josef Hušbauer, když zblízka prostřelil Hrubého. Poté Pražané převážně již jen kontrolovali hru. Za domácí se v první minutě nastavení pokusil vyslat Chramosta do úniku Eduarda Sobola, kterému ale pomezní rozhodčí odmával ofsajd.

Slavie si tak díky výhře 2:0 upevnila první místo v tabulce o čtyři body před plzeňskou Viktorií. Jablonec přezimuje na 4. místě tabulky se ztrátou šestnácti bodů na vedoucí Slavii.

Fortuna liga | 19. kolo 14.12. FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 0:0 15.12. Bohemians Praha 1905 - FC Slovan Liberec 0:0 15.12. 1.FC Slovácko - FK Dukla Praha 1:0 15.12. FK Teplice - FC Fastav Zlín 2:1 15.12. SFC Opava - FK Mladá Boleslav 2:1 15.12. 1.FK Příbram - AC Sparta Praha 1:1 16.12. FC Viktoria Plzeň - MFK Karviná 2:1 17.12. FK Jablonec - SK Slavia Praha 0:2

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 17. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 19 16 1 2 48:16 49 2. Plzeň 19 14 3 2 29:15 45 3. Ostrava 19 10 4 5 25:15 34 4. Jablonec 19 10 3 6 38:18 33 5. Sparta 19 9 5 5 30:16 32 6. Zlín 19 9 3 7 25:22 30 7. Liberec 19 6 7 6 17:17 25 8. Teplice 19 7 4 8 21:25 25 9. Opava 19 7 2 10 26:30 23 10. Ml. Boleslav 19 6 4 9 36:36 22 11. Slovácko 19 7 0 12 21:31 21 12. Příbram 19 5 5 9 24:43 20 13. Bohemians 1905 19 4 7 8 18:27 19 14. Olomouc 19 5 4 10 17:32 19 15. Karviná 19 4 3 12 24:37 15 16. Dukla Praha 19 4 3 12 15:34 15