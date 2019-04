‚Oběma týmům jde o hodně.‘ Slavia chce dle kouče získat body i z posledního ligového zápasu s Olomoucí

V Evropské lize potrápili slavnou Chelsea, z domácího poháru vyprovodili konkurenční Spartu, ale v lize jim to v posledních týdnech tolik nejde. Náskok fotbalistů Slavie v čele ligové tabulky se před závěrečným kolem základní části ztenčil na čtyři body. V posledním zápase před nadstavbou tak sešívání potřebují doma v Edenu porazit Olomouc. Praha 15:05 27. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Očekávám ofenzivní utkání. S Olomoucí to bývá vždy otevřený zápas se spoustou šancí, padá i dost gólů. Určitě to bude těžký zápas. Je to poslední kolo a oběma týmům jde o hodně,“ naznačil trenér Slavie Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi, že vzhledem k blížící se nadstavbě nemůže ani jeden z klubů sobotní zápas vypustit.

Zatímco Olomouc potřebuje v Edenu vyhrát, aby měla šanci dostat se na šesté místo a tím pádem do nadstavbové skupiny o titul, Slavia bude chtít v čele tabulky minimálně udržet čtyřbodový náskok.

„Jdeme do utkání s tím, že chceme vyhrát, udržet minimálně takový náskok jaký máme teď a přinejlepším kdyby se povedlo, aby byl do nadstavby ještě větší. Doufám tedy, že vyhrajeme, uděláme fanouškům radost, přijde hodně lidí a užijeme si zápas společně,“ věří slávistický obránce Michal Frydrych.

Pražané mohou jít do utkání se Sigmou v dobré náladě. Ve středu totiž po výhře 3:0 nad Spartou postoupili do finále domácího poháru. A kromě výsledku mohl trenéry Slavie těšit i výkon, který hráči v derby předvedli.

„Každé vítězství, kór po takovém výkonu a v takovémto největším zápase v Česku, je ohromně důležité pro psychiku hráčů i pro celý tým,“ věří asistent trenéra Jaroslav Köstl, že vydařený duel se Spartou fotbalistům Slavie pomůže i v lize.

Na vyhecované semifinále poháru přišlo do Edenu přes 16 tisíc fanoušků, kteří svůj tým po celých devadesát minut vytrvale podporovali. A právě na pomoc svých příznivců budou sešívaní spoléhat i v duelu s Olomoucí.

„Byl to všední den a přišlo 16 tisíc lidí, byla skvělá atmosféra. To všechno nám hrozně pomáhá a chceme se o to opět opřít. Ovšem o tuto skvělou kulisu, atmosféru, si musíme říct výkonem,“ dodává trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Souboj s Olomoucí začne na stadionu v Edenu v 17 hodin, stejně jako zbylých sedm zápasů 30. ligového kola.