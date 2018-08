Měli jsme to dohrát s větším přehledem, lituje Šural nezvládnutého závěru proti Bohemians

„Bolí to, protože si myslím, že jsme měli vyhrát. Měli jsme to dohrát jako velký tým na 1:0, i když to od nás nebyl nějaký excelentní výkon. Podařilo se nám dát gól, tak jsme to měli dohrát s větším přehledem,“ litoval kapitán Sparty Josef Šural, který měl kromě gólu z trestného kopu jedinou další velkou šanci svého týmu.

Obecně to byl na stadionu v Ďolíčku spíš boj, a když už to vypadalo, že z něj Sparta vydoluje tři body, přišlo vyrovnání.

„V určité pasáži zápasu jsme podvědomě chtěli začít bránit, přitom jsme viděli, že to není dobrá cesta. Na druhou stranu mužstvo ještě není tak silné. Ale to není omluva, to je spíš kritika. Abychom nedokázali odehrát pět šest minut na vlastní polovině, to si prostě nemůžeme dovolit,“ rozhodně nebyl nadšený z dalšího selhání v závěru zápasu sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Ať je to ale jak chce, po minulé sezóně, kdy tým z pražské Letné tápal a často spíš než o výhru bojoval sám se sebou, tak je teď situace jiná. Dvakrát se připravil o vítězství chvilkovými nedůslednostmi.

„Vždycky chci rozlišit výsledek, který dejme tomu zklame fanoušky, a chci rozlišit hru. Jsou tam věci, které dnes můžu vytknout a které můžu vytknout v zápase proti Příbrami a v předcházejících zápasech, ale podle mého názoru kluci plní to, co chceme. Samozřejmě v rámci možností, kde teď jsme. Ale výsledky mě mrzí jen z hlediska vývoje v tabulce, protože jinak vím, že je mužstvo na dobré cestě,“ myslí si trenér a sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.