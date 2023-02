‚My chceme Baník.‘ Ostravským fanouškům se nelíbí pád tabulkou, kouč Koubek situaci klubu nezávidí

Fotbalisté Baníku Ostrava si na domácím hřišti připsali šestou ligovou porážku v této sezoně. Ve 21. kole prohráli s Hradcem Králové 0:2. A stejně jako na podzim za trenéra Pavla Vrby fanoušci po utkání vyjadřovali svou nespokojenost. Ostrava 19:32 27. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Hapal musí co nejdříve vyřešit krizi Baníku | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Pískot a pokřiky „My chceme Baník“ či „Sundejte dresy“. Fotbalisté slezského stoletého klubu zažívají deja vu. Na podzim za trenéra Vrby už se podobně po utkání skandovalo. Teď po třetí porážce v řadě to zažívá i Vrbův nástupce Pavel Hapal.

„Já jsem z toho úplně hotový, protože od takového mužstva, jakým jsme, jsem to nečekal. Ale není jiné východisko než připravit se na vlastní zápas,“ říkal po utkání zklamaný Pavel Hapal.

Při prvním gólu udělal chybu brankář Jan Laštůvka, druhý také fanoušci vyčítali kapitánovi a gólmanovi, ale to byla spíše vina obránce Davida Lischky. I tak Hapal Laštůvku hájil.

„Znovu jsme nevstřelili branku, i když jsme nějaké příležitosti měli, jednu stoprocentní. To je stejná chyba jako udělal Laštůvka při obdržených brankách,“ vracel se ostravský trenér k zahozené šanci Mohameda Tijanyho.

Baník - Hradec 0:2

Trápení pokračuje, druhá domácí prohra v řadě

Zásadní momenty z utkání najdete zdehttps://t.co/9u2NZ9SygW pic.twitter.com/EKSvsStP3U — Deník Sport (@DenikSport) February 26, 2023

Nepomohl ani návrat zraněného útočníka Ladislava Almásiho. Do prvního zápasu v jarní části sezony šel po hodině hry. Ale také musel na kobereček k fanouškům.

„Je to pochopitelné, protože fanoušci za námi jezdí po celé republice, skvěle nám fandí a my se jim musíme odvděčovat. Když prohrajeme dva zápasy v řadě, nedivím se jim. Něco takového zažívám asi poprvé v životě, není to pěkné, ale emoce k tomu patří,“ chápe domácí příznivce Almási.

To brankář Laštůvka si zlostně sundal dres a spolu s rukavicemi s ním praštil o zem. Tlak na ostravské chápe trenér Hradce Králové Miroslav Koubek, sám v Baníku úspěšně působil. Teď Pavlu Hapalovi nezávidí.

„V těchto klubech se očekává úspěch, tlak je větší než na kluby s menšími ambicemi. Když třikrát prohraji s Hradcem, lidé se na mě stále usmívají. Když se to stane taky, začne velký tlak na Pavla i celý realizační tým. Baník je velkoklub, patří do top trojky, takže si to dokážu představit,“ doplňuje Koubek, který před 13 lety skončil s Baníkem v ligové soutěži třetí.

Momentálně na tuto příčku ztrácí jedenáctý Baník hrozivých 21 bodů. Po posledním nezdaru se dokonce propadl do skupiny o udržení.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 2. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 21 16 2 3 63:16 50 2. Plzeň 21 15 3 3 42:17 48 3. Sparta 21 13 6 2 47:21 45 4. Slovácko 21 9 5 7 24:29 32 5. Hr. Králové 21 9 3 9 25:25 30 6. Olomouc 21 7 8 6 32:25 29 7. Bohemians 1905 21 8 5 8 34:37 29 8. Ml. Boleslav 21 7 6 8 30:31 27 9. Liberec 21 7 5 9 27:27 26 10. Brno 21 7 4 10 31:41 25 11. Ostrava 21 6 6 9 34:31 24 12. Jablonec 21 6 5 10 31:39 23 13. Č. Budějovice 21 6 4 11 21:37 22 14. Teplice 21 5 5 11 26:49 20 15. Pardubice 21 5 3 13 19:45 18 16. Zlín 21 3 8 10 23:39 17