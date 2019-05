Fotbal o křeči, odveta bude válka, prohlásil kouč Karviné Straka. Jihlavě stačí k postupu jediný gól

„Byl to fotbal o křeči. O obrovské nervozitě, která nás provázela celých 90 minut. Představovali jsme si, že budeme hrát jinak, ale barážové zápasy mají svá specifika. My jsme chybami vybízeli hráče Jihlavy, aby chodili do rychlých protiútoků a šancí,“ litoval na Radiožurnálu trenér Karviné František Straka.

Karviná nakročila za záchranou v první lize, Jihlavu porazila v prvním zápase baráže 2:1 Číst článek

Po gólu Ondřeje Lingra na konci prvního poločasu to vypadalo pro Karvinou dobře, vedla 2:0. Ale brzy po přestávce Jihlava díky Klímovi snížila a vypracovala si do odvety dobrý výsledek.

„U nás převládá spokojenost s tím, že jsme vstřelili gól. Na hráče jsem hrdý, protože uskákali strašně moc standardních situací. Být lepší koncovky, odjížděli bychom s lepším výsledkem. Doma máme sílu a jsme schopní to zvládnout,“ prohlásil po zápase trenér Vysočiny Radim Kučera.

„Vstřelili jsme gól, který je důležitý. Byl to vyrovnaný zápas, ale doma se o to popereme. Ukázalo nám to, že se Karviné můžeme rovnat. V zakončení má Karviná kvalitu, měla tři šance, dala dva góly. Ale my jsme si v kabině řekli, že když dáme gól, znervózní. Odveta bude zajímavá,“ byl vcelku spokojený jihlavský Lukáš Zoubele.

Do odvety s důslednější obranou

Zoubele už v první půli mohl dát dva góly, nakonec míč do sítě přeci jen dostal šest minut před koncem. Jenže vyrovnávací gól kvůli ofsajdu neplatil.

„Bylo vidět, že to nebyl bůhvíjaký fotbal. Chtěli jsme hrát vzadu s nulou a na konci přidat ještě nějaký gól. To se nepovedlo. Jedna akce jim vyšla a dali kontaktní gól, takže se pojedeme porvat o záchranu. Musíme víc zabezpečit obranu,“ tuší záložník Slezanů Lukáš Budínský.

Do odvety tak jde Jihlava s vědomím, že musí doma zvítězit. Ale podle pohárové matematiky by jí stačila k návratu do ligy výhra 1:0. Karviná má zase v zádech domácí první krok.

„Bude to válka. Je to nesmírně náročné utkání po psychické stránce. My jsme vyhráli, ale odveta bude zas mít úplně jiná specifika,“ říká před odvetou karvinský trenér František Straka. V Jihlavě se bude hrát v neděli od půl sedmé večer.