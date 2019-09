Fotbalisty Jablonce posílil finský reprezentant Hämäläinen. Konžan Delarge bude hrát za Budějovice

Hämäläinen přišel jako volný hráč po konci smlouvy v Legii Varšava a na Střelnici podepsal dvouletý kontrakt. Severočeský celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

Třiatřicetiletý záložník odstartoval kariéru v TPS Turku a poté nastupoval za Djurgaarden. Od roku 2013 působil v polské lize, kde nejprve hrál za Lech Poznaň, odkud před třemi lety zamířil do Legie Varšava.

„Hráči a všichni okolo týmu, kdo pracují v klubu, mě vřele přivítali. Cítím se tu velmi dobře a těším se na sezonu. Budu se snažit odevzdat Jablonci maximum toho, co umím,“ řekl Hämäläinen.

Za Legii v minulém ročníku odehrál 17 zápasů a dal dvě branky. Na kontě má také čtyři polské tituly, když jednou ligu ovládl s Poznaní a třikrát s Legií.

NOVÁ POSILA!

NOVÁ POSILA!

Jednání jsou u konce a finský reprezentant Kasper Hämäläinen podepsal v Jablonci smlouvu na dva roky!

Delarge se vrací do české ligy

Zahraniční posilu získaly také České Budějovice. Na jih Čech přichází konžský křídelník Dzon Delarge, který už v české lize působil tři a půl roku v dresu Liberce.

„Zatím jsme podepsali smlouvu do konce kalendářního roku. Po podzimu si sedneme a uvidíme, jaká bude panovat oboustranná spokojenost. Záležet bude určitě na tom, co on nabídne nám a co my pak jemu,“ uvedl generální manažer Dynama Martin Vozábal na klubovém webu.

Delarge naposledy nastupoval v ázerbajdžánské lize za Karabach, předtím odehrál tři sezony v Turecku. Konžský krajní záložník přichází jako náhrada za Lukáše Provoda, který zamířil do pražské Slavie.

González mění Duklu za Olomouc

Olomouc posílil španělský záložník Pablo González. Šestadvacetiletý fotbalista, který na Hanou přišel z druholigové pražské Dukly, podepsal s klubem tříletou smlouvu. Sigma o příchodu bývalého hráče Toleda, Granady, Huescy nebo Salamancy informovala na svých internetových stránkách.

González působil v Dukle od letošního ledna, kdy přišel z třetiligové Salamancy. V nejvyšší soutěži stihl za celek z Julisky odehrát 14 zápasů a v probíhajícím ročníku druhé ligy zaznamenal v šesti zápasech čtyři góly. Poprvé by mohl za Olomouc nastoupit v páteční předehrávce devátého kola proti Opavě.

NOVÁ POSILA | Za #sksigma bude hrát španělský záložník Pablo González Juárez. Ten podepsal na Hané smlouvu do roku 2022 a stane se tak prvním španělským fotbalistou v historii klubu Na dresu bude nosit číslo 1️⃣1️⃣

Bienvenido, Pablo! Vítej v Sigmě!



▶️ https://t.co/9KfES1qKUS



Bienvenido, Pablo! Vítej v Sigmě! pic.twitter.com/FieSfr5c7x — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) September 9, 2019