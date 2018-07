‚Bez emocí si fotbal nedovedu představit.‘ Liberecký trenér Hornyák slavil s hráči přímo na hřišti

Šťastná ruka při střídání, gól pět minut před koncem a v premiéře na liberecké lavičce tři body za výhru 1:0 nad Karvinou. Takovou bilancí se mohl pochlubit trenér Slovanu Zsolt Hornyák. Slovenský trenér navíc všem ukázal, že emoce nejsou jen doménou hráčů. Liberec 14:50 22. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zsolt Hornyák při zápase Liberce proti Karviné | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Pokud někdo z diváků opustil stadion U Nisy před koncem zápasu, přišel o to nejzajímavější. Domácí Slovan dlouho nemohl překonat karvinskou defenzívu. Až v 85. minutě Petr Ševčík zahrával přímý kop, v pokutovém území nejvyšší vyskočil Jan Pázler a hlavičkou zajistil libereckým fotbalistům tříbodový zisk.

Za okamžik se úspěšný střelec ocitl v klubku slavících spoluhráčů. Po dlouhém sprintu od lavičky, prakticky přes půl hřiště, se mezi ně zapojil i trenér Zsolt Hornyák.

„Měl asi radost. Dal mě tam až před koncem a dal jsem gól, takže musel mít radost,“ našel pochopení pro jednoho z gratulantů Jan Pázler. Zsolt Hornyák předvedl sprint, za který by se možná nemusel stydět ani někdo z běžců specialistů.

„Vždycky hráčům říkám, aby ukazovali emoce. Chtěl jsem jít příkladem. Na druhou stranu se omlouvám. Nechtěl jsem nijak narušit zápas. Bez emocí si fotbal nedovedu představit,“ říká pro Radiožurnál Hornyák.

Pochopení pro emoce ovšem neměl v duchu pravidel hlavní rozhodčí Pavel Julínek. Domácího lodivoda vykázal na tribunu. Ten proto musel závěr zápasu sledovat z patřičné vzdálenosti od hrací plochy.

„Poprvé jsem sledoval zápas z tribuny. Bylo to těžké, kluci mi udělali obrovskou radost. Chtěl bych taky poděkovat Radimu Breitovi, protože se mu narodila dcerka, takže to pro něj byl hodně těžký zápas. Myslím si, že to vítězství patří jeho rodině, hlavně jeho dcerce,“ vysvětluje liberecký trenér.

V kabině tak byl dvojnásobný důvod k oslavě. Jenže má to i odvrácenou stranu mince. Za svůj prohřešek může kouč pykat. Třeba zákazem vstupu na lavičku ve druhém kole v Plzni.

„Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, neudělal jsem to se zlým úmyslem. V tu chvíli jsem si to neuvědomil,“ uzavřel Zsolt Hornyák ohlédnutí za zápasem Slovanu proti Karviné.