‚Dvě porážky na jaře za sebou.‘ Tam Plzeň dle Jana Kovaříka přišla o důležité body do hry o titul

Fotbalisté Slavie jsou po výhře nad Jabloncem 2:1 velmi blízko od mistrovského titulu. Sešívaní si v nadstavbové části nejvyšší domácí soutěže udrželi pětibodový náskok před Plzní, která zdolala Spartu vysoko 4:0. Plzeň 8:38 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Tomáš Hořava (vpravo) se se spoluhráči raduje z gólu, který vstřelil pražské Spartě | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Fanoušci Sparty na výjezd do Plzně nemohli, ale trest od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace jim zpětně možná ani nevadil. Vždyť takto aspoň na vlastní oči nemuseli sledovat nejvyšší porážku v historii samostatné české ligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plzeň deklasovala pražskou Spartu

Hráčům v zápasech dvou velkých rivalů posledních let podpora z hlediště mohla scházet, ale trenér Michal Horňák se na to nevymlouval: „Nemyslím si, že by to mělo zapříčinit to, že jsme prohráli. Byly to naše individuální chyby, kterých, jestli chce Sparta hrát v příští sezoně o čelo tabulky, se musí v defenzivě vyvarovat.“

Spartě ale ani vysoká porážka v tabulce nijak neublížila. Hůř než třetí skončit nemůže.

To fotbalisté Plzně ještě mohli mít solidní motivaci. Jednak chtěli Spartě oplatit vysokou porážku z jarní části ligy, což se jim přesně na gól povedlo. A taky ještě nechtěli ztratit šanci na mistrovský titul, byť se jim po předchozí porážce na hřišti Slavie hodně vzdálil.

Plzeň ve fotbalové nadstavbě potupila Spartu čtyřmi góly, slávistické oslavy se odkládají Číst článek

„Že jsme na Slavii zápas nezvládli, nás strašně mrzí. Kdybychom ho zvládli, tak máme triumfy v rukou my. V základní části jsme uhráli, tuším, druhý nejlepší výsledek v historii klubu. Plzeň si udržuje svoji výkonnost a já jsem rád, že jsem u toho,“ řekl na Radiožurnálu kouč Západočechů Pavel Vrba.

Plzeň má už jen teoretické šance na titul, oproti tomu vedoucí Slavii stačí získat jeden bod ve zbylých dvou kolech nadstavby. A záložník Plzně Jan Kovařík přemýšlí nad klíčovými ztrátami v této sezoně.

„Co mě tak napadá, jsou dvě porážky na jaře za sebou, kdy jsme ze dvou zápasů nezískali ani jeden bod,“ vybavil si okamžitě Jan Kovařík jediné dvě ligové porážky v řadě na hřištích Sparty a Teplic v jarní části ligy, které týmu zkomplikovaly boj o titul zřejmě mnohem víc než nedávná ztráta v Edenu.